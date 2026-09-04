Пенсії призупинили — як повернути виплати Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Пенсіонерка

Пенсіонерам, яким із 1 квітня 2026 року призупинили виплати через неподане повідомлення про неотримання пенсії від росії, ще можна поновити виплати. Для цього потрібно подати відповідну заяву та зазначити в ній необхідну інформацію.

Важливо, що за умови дотримання встановленого строку пенсію поновлять з дати її призупинення.

Про це повідомляє Пенсійний Фонд України.

Чому пенсію могли призупинити

Законодавство передбачає, що людям, які проживають на тимчасово окупованих рф територіях України або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію, пенсії та страхові виплати виплачуються за умови, що вони не отримують пенсію від органів пенсійного забезпечення рф.

Підтвердити факт неотримання таких виплат має сама людина.

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Для одержувачів, які у 2025−2026 роках пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неотримання пенсії від рф, виплати продовжили до 1 квітня 2026 року.

Якщо таке повідомлення не було подане і пенсію з 1 квітня призупинили, її можна поновити.

Як поновити виплати

Для поновлення пенсії потрібно подати заяву пенсіонера про поновлення виплати. У ній необхідно зазначити інформацію про неотримання виплат від рф.

Подати заяву можна:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду із використанням «Дія.Підпис» («Дія ID»);

під час відеоконференцзв’язку з органами Пенсійного фонду, якщо таким способом буде встановлено особу отримувача. Під час відеоконференції пред’являються документи, що посвідчують особу.

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Важливо: якщо заява на поновлення з інформацією про неотримання виплат від рф буде подана до кінця 2026 року, пенсію поновлять з дати її призупинення.

Якщо пенсіонер перебуває за кордоном

Тим, хто тимчасово перебуває за межами України, необхідну інформацію можна зазначити у заяві про призначення, поновлення та продовження виплати пенсії або страхових виплат.

До заяви потрібно додати:

посвідчення про перебування в живих;

копію паспорта;

копію ідентифікаційного коду;

копію посвідки на тимчасове проживання за кордоном із перекладом.

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страховою пенсією,

професійними пенсійними механізмами,

добровільними пенсійними накопиченнями.

Також ми повідомляли , що середня пенсія жінок залишається суттєво нижчою, ніж чоловіків. Станом на 1 січня 2026 року жінки в середньому отримували близько 5,5 тис. грн, тоді як чоловіки 7,5 тис. грн.

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