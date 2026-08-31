Пенсії жінок в Україні на 2 тис. грн нижчі, ніж у чоловіків — нардеп Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

Середня пенсія жінок становить 5,5 тис. грн

Середня пенсія жінок залишається суттєво нижчою, ніж чоловіків. Станом на 1 січня 2026 року жінки в середньому отримували близько 5,5 тис. грн, тоді як чоловіки 7,5 тис. грн.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Чому пенсії жінок нижчі

За словами Гетманцева, причини розриву формуються протягом усього трудового життя. Серед них нижчі зарплати, перерви в роботі через догляд за дітьми чи рідними, а також зайнятість у менш оплачуваних сферах.

Пенсійна система не може самостійно усунути ці причини, але має мінімізувати їхні наслідки, вважає нардеп. Саме тому одним із важливих елементів комплексної пенсійної реформи має стати гарантований мінімальний рівень пенсійного забезпечення.

Якою може бути мінімальна пенсія

У своїх пропозиціях до Бюджетної декларації Гетманцев запропонував встановити мінімальну пенсію на рівні 6,5 тис. грн у 2027 році, 8 тис. грн у 2028-му та 10 тис. грн у 2029-му.

За його словами, це дасть змогу насамперед краще захистити людей, пенсія яких сформувалася на нижчому рівні через невисокі доходи або періоди зі сплатою мінімальних внесків.

Паралельно, за словами нардепа, необхідно розвивати накопичувальну складову пенсійної системи. Одним із кроків у цьому напрямі він назвав поданий ним законопроєкт «Про добровільні пенсійні фонди».

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в 2027 році уряд планує перейти на нову модель пенсійної системи. Замість нинішньої «фрагментованої пенсійної системи» планують запровадити модель із чотирма складовими:

базовим захистом за віком,

страховою пенсією,

професійними пенсійними механізмами,

добровільними пенсійними накопиченнями.

Також Finance.ua писав , що вихід на пенсію в Європі поступово відтерміновується. До кінця 2060-х років середній пенсійний вік у країнах ЄС може зрости майже до 67 років, а в окремих державах люди працюватимуть до 70−74 років. Причина — старіння населення та зменшення кількості працездатних громадян.

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