Повернення грошей від авіакомпанії чи перевізника: які компенсації не оподатковуються Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Повернення грошей від авіакомпанії чи перевізника: які компенсації не оподатковуються

Якщо рейс скасували або затримали, автобус не прибув вчасно, готель не зміг надати заброньований номер, а сервіс бронювання виплатив кошти через проблеми з поїздкою — у таких ситуаціях людина може отримати гроші від компаній, які надають послуги.

Про це пише ДПС

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Чи потрібно з них сплачувати податки

Потрібно з’ясувати, що саме вам виплатили: повернули ваші гроші чи надали окрему компенсацію.

Якщо вам повернули те, що ви заплатили. Це повернення раніше сплачених коштів.

Інша ситуація, коли, крім повернення вартості квитка чи бронювання, компанія виплачує ще певну суму.

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Наприклад

авіакомпанія повернула вартість квитка і додатково виплатила кошти і за скасування рейсу;

перевізник виплатив пасажиру компенсацію через значну затримку поїздки;

готель або сервіс бронювання надав клієнту окрему грошову компенсацію через те, що заброньоване житло не було надане;

компанія відшкодувала клієнту матеріальну шкоду або інші втрати.

Що каже Податкова

Податковий кодекс України передбачає, що до оподатковуваного доходу фізичної особи включаються, зокрема, суми неустойки — штрафів, пені, а також відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди.

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Тому, якщо авіакомпанія, перевізник, готель, сервіс бронювання чи інша компанія виплатила людині окрему грошову компенсацію, така сума оподатковується, якщо вона не належить до одного з винятків, прямо передбачених Податковим кодексом України.

Для оподатковуваного доходу загальні ставки становлять:

— 18% - ПДФО;

— 5% - військовий збір.

Які компенсації не оподатковуються

Податковим кодексом України передбачено винятки. Зокрема, до оподатковуваного доходу не включаються:

— визначені Кодексом суми, які за рішенням суду спрямовуються на відшкодування матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю;

— відшкодування моральної шкоди за рішенням суду — у встановлених Кодексом межах або в розмірі, визначеному законом;

окремі виплати з державного бюджету, передбачені Кодексом;

виплати, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини;

страхові виплати та страхові відшкодування — для них Кодексом встановлено окремий порядок оподаткування.

Якщо компенсацію виплатила іноземна компанія

Для звичайної компенсації від іноземної авіакомпанії, сервісу бронювання, готелю або перевізника орієнтир простий: якщо це не повернення ваших раніше сплачених коштів, а окрема додаткова виплата, і спеціального звільнення для неї Податковим кодексом України не передбачаться, то такий дохід потрібно задекларувати та сплатити податки.

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