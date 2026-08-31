Повернення грошей від авіакомпанії чи перевізника: які компенсації не оподатковуються
Чи потрібно з них сплачувати податки
Наприклад
- авіакомпанія повернула вартість квитка і додатково виплатила кошти і за скасування рейсу;
- перевізник виплатив пасажиру компенсацію через значну затримку поїздки;
- готель або сервіс бронювання надав клієнту окрему грошову компенсацію через те, що заброньоване житло не було надане;
- компанія відшкодувала клієнту матеріальну шкоду або інші втрати.
Що каже Податкова
Які компенсації не оподатковуються
- — визначені Кодексом суми, які за рішенням суду спрямовуються на відшкодування матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров’ю;
- — відшкодування моральної шкоди за рішенням суду — у встановлених Кодексом межах або в розмірі, визначеному законом;
- окремі виплати з державного бюджету, передбачені Кодексом;
- виплати, пов’язані з виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини;
- страхові виплати та страхові відшкодування — для них Кодексом встановлено окремий порядок оподаткування.
Якщо компенсацію виплатила іноземна компанія
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