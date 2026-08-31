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Одна сім’я — одна житлова допомога: що означає цей приницп для ВПО

Особисті фінанси
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Родина переселенців
Родина переселенців
Отримати кілька видів державної житлової підтримки одній сім’ї відтепер не вдасться. З 1 серпня 2026 року діє принцип «одна сім’я — один механізм державної підтримки». Тобто якщо один із членів родини вже скористався певною державною програмою, інші члени сім’ї не зможуть повторно претендувати на аналогічну допомогу.
Про це нагадали в ГО «ВПО України».

Які правила діють для переселенців

За новим принципом сім’я розглядається як єдине ціле. Тому державна підтримка та відповідні обмеження враховуються з огляду на весь склад родини, а не окремо для кожної людини.
Якщо один із членів сім’ї вже отримав компенсацію, ваучер або скористався пільговою програмою, наприклад житловим сертифікатом, інші члени цієї родини не можуть подавати заявку на аналогічний механізм підтримки.
Це правило, зокрема, стосується програми житлових ваучерів для ВПО з ТОТ.
З 1 серпня право на ваучер втратили:
  • ВПО, які з 24 лютого 2022 року до моменту подання заяви припинили право власності на будь-яке житло — наприклад, продали або подарували квартиру чи будинок у безпечніших регіонах;
  • переселенці, які вже скористалися пільговою іпотекою;
  • люди, які зареєстрували місце проживання на ТОТ після того, як населений пункт опинився під контролем ворога.
Крім того, органи влади перевірятимуть через державні реєстри, чи має заявник або члени його сім’ї інше житло, чи отримували вони раніше державну житлову підтримку та чи є інші обставини, які можуть вплинути на право отримання ваучера.
Зміни покликані не допустити дублювання допомоги, коли одна родина отримує кілька видів підтримки за різними державними програмами. Водночас це має допомогти розподіляти бюджетні кошти між громадянами, які потребують державної підтримки.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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