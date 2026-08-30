Що писати в призначенні переказу з картки, щоб уникнути підозр банку Сьогодні 12:08 — Особисті фінанси

Як захистити свою картку від підозр банку: офіційні правила оформлення призначення платежів, Фото: magnific

Сьогодні українці щодня переказують кошти з картки на картку: повертають борги, допомагають рідним, ділять витрати з друзями або продають непотрібні речі. Водночас банки аналізують такі операції не лише за сумою, а й за їхньою частотою, походженням коштів та відповідністю фінансовій поведінці клієнта. Тому фахівці радять не залишати призначення платежу порожнім, а коротко та правдиво пояснювати, за що саме здійснюється переказ.

Про це повідомили в Асоціації платників податків України.

Переказ грошей родичам

Для допомоги батькам, дітям або іншому члену сім’ї можна прямо вказати мету платежу. Наприклад: «Допомога доньці на навчання», «Матеріальна підтримка від чоловіка» або «Кошти батькам на комунальні послуги».

Таке формулювання пояснює побутовий, а не комерційний характер операції.

Спільні витрати з друзями

Якщо один з друзів заплатив за загальний рахунок, а інші повертають свою частку, це називається компенсацією витрат.

Щоб платіж не виглядав як оплата за послугу, у призначенні платежу можна написати: «Компенсація витрат за спільну вечерю», «Відшкодування витрат на пальне» або «Повернення коштів за квитки».

Якщо сума значна, бажано зберегти чек чи інше підтвердження витрат.

Що написати при поверненні боргу

У цьому випадку достатньо прямо зазначити призначення: «Повернення коштів, наданих у борг».

Якщо є розписка або договір позики, можна вказати його дату: «Повернення позики за розпискою від 01.05.2026 р.» Документ краще зберегти, особливо якщо йдеться про значну суму.

Переказ за продану особисту річ

Якщо ви продаєте вживаний телефон, ноутбук чи іншу власну річ, у призначенні можна вказати, що це оплата за конкретний предмет особистого користування.

Наприклад: «Оплата за вживаний телефон з особистого користування».

Це допомагає відокремити разовий продаж власної речі від регулярної торгівлі товарами.

Переказ коштів між власними картками

Якщо людина просто переміщує власні гроші між своїми картками чи рахунками, можна зазначити: «Переказ власних коштів між особистими рахунками» або «Поповнення власної картки». Такий переказ сам по собі не є новим доходом і не оподатковується.

Які слова краще не використовувати при побутових переказах

Якщо переказ не пов’язаний з офіційною підприємницькою діяльністю, не варто без причини зазначати у призначенні платежу формулювання, характерні для комерційних операцій.

Особливо це стосується регулярних надходжень на особисту картку — вони можуть викликати додаткові запитання у банку.

Зокрема, без відповідної підстави краще не писати:

«за товар»;

«за послуги»;

«за консультацію»;

«зарплата»;

«за ремонт»;

«за замовлення».

Також не слід маскувати реальну операцію під «подарунок», «допомогу» чи «повернення боргу». Призначення платежу має відповідати його справжній меті.

Чи існує список «заборонених» слів для переказів

Саме по собі певне слово у призначенні платежу не означає, що операцію автоматично заблокують. Банк оцінює фінансові операції комплексно: враховує суму та регулярність переказів, походження коштів і відповідність операцій звичайній фінансовій поведінці клієнта.

Тому універсального «безпечного» формулювання не існує. Найкращий варіант — коротко, зрозуміло і чесно пояснювати призначення платежу, а підтвердні документи щодо значних операцій зберігати.

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