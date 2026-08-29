Як максимально заощадити на осінніх подорожах

Осінні подорожі можуть обійтися помітно дешевше за літній відпочинок, якщо правильно обрати напрямок і час поїздки. Аналітики онлайн-пошукової системи подорожей KAYAK розповіли, як максимально заощадити на осінній відпустці.
Ще один вигідний варіант — Дубровник у Хорватії. Переліт туди восени коштує на 20% менше, ніж у 2025 році, і приблизно на 9% дешевше, ніж улітку.
Серед інших напрямків із привабливими цінами експерти виділили Атланту у США. У Європі вигідними для осінньої подорожі можуть бути Португалія, Італія та Кіпр, де наприкінці сезону ще зберігається тепла погода.
Коли краще купувати авіаквитки
Ціни на переліт восени залежать від конкретної дати, тому навіть різниця в кілька тижнів може суттєво вплинути на вартість подорожі.
Якщо планувати поїздку на вересень, вигідніше повернутися додому до середини місяця. Після цього ціни на зворотні квитки починають помітно зростати.
Ще одним вдалим періодом для подорожі є кінець жовтня. У цей час авіаквитки в середньому дешевші, ніж наприкінці вересня та на початку жовтня.
Коли дешевше бронювати житло
Початок жовтня є одним із найдешевших періодів для бронювання житла. У другій половині місяця вартість проживання знову починає зростати.
Водночас на початку жовтня авіаквитки можуть бути дорожчими, тому під час планування подорожі варто порівнювати загальну вартість перельоту та житла.