Як максимально заощадити на осінніх подорожах Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

Осіння відпустка, Фото: magnific

Осінні подорожі можуть обійтися помітно дешевше за літній відпочинок, якщо правильно обрати напрямок і час поїздки. Аналітики онлайн-пошукової системи подорожей KAYAK розповіли, як максимально заощадити на осінній відпустці.

Про це пише Euronews.

Обирайте напрямки з подвійною вигодою

Експерти радять обирати міста, де авіаквитки коштують дешевше не лише порівняно з літнім сезоном, а й у порівнянні з минулим роком.

Одним із таких напрямків є Більбао в Іспанії. Квитки до міста восени приблизно на 20% дешевші, ніж торік, і більш ніж на третину дешевші за ціни в розпал літа.

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Ще один вигідний варіант — Дубровник у Хорватії. Переліт туди восени коштує на 20% менше, ніж у 2025 році, і приблизно на 9% дешевше, ніж улітку.

Серед інших напрямків із привабливими цінами експерти виділили Атланту у США. У Європі вигідними для осінньої подорожі можуть бути Португалія, Італія та Кіпр, де наприкінці сезону ще зберігається тепла погода.

Коли краще купувати авіаквитки

Ціни на переліт восени залежать від конкретної дати, тому навіть різниця в кілька тижнів може суттєво вплинути на вартість подорожі.

Якщо планувати поїздку на вересень, вигідніше повернутися додому до середини місяця. Після цього ціни на зворотні квитки починають помітно зростати.

Ще одним вдалим періодом для подорожі є кінець жовтня. У цей час авіаквитки в середньому дешевші, ніж наприкінці вересня та на початку жовтня.

Коли дешевше бронювати житло

Початок жовтня є одним із найдешевших періодів для бронювання житла. У другій половині місяця вартість проживання знову починає зростати.

Водночас на початку жовтня авіаквитки можуть бути дорожчими, тому під час планування подорожі варто порівнювати загальну вартість перельоту та житла.

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