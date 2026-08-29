Покупки в інтернеті: які правила безпеки варто пояснити дитині Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси

Правила безпечного онлайн-шопінгу, Фото: magnific

Сьогодні дедалі більше молоді обирають онлайн-шопінг за його зручність та швидкість. Покупки в інтернеті дозволяють за кілька хвилин знайти та оплатити необхідний товар. Однак саме поспіх, емоції та надто привабливі пропозиції можуть призвести до необдуманих витрат або навіть стати приводом для шахрайства.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , які базові правила цифрової безпеки треба пояснити дитині.

Знижка не завжди означає вигоду

Якщо товар коштує значно дешевше, ніж у інших магазинах, продавця потрібно перевірити. Варто звернути увагу на контакти магазину, умови повернення, інформацію про продавця та відгуки покупців.

Обережно з посиланнями

Повідомлення про «виграний приз», заблоковане замовлення чи необхідність терміново підтвердити оплату можуть бути фішинговими. Так шахраї намагаються виманити дані вашої банківської картки.

Фахівці застерігають: не можна вводити на таких сторінках PIN-код, паролі від банківських застосунків або коди підтвердження операцій.

Для покупок — окрема картка

Додатковим захистом може стати окрема банківська картка для онлайн-розрахунків. Не варто тримати на ній великі суми: навіть якщо реквізити потраплять до шахраїв, потенційні втрати будуть меншими.

Перевірка перед оплатою

Перед переказом грошей варто перевірити, чи назва отримувача та сума відповідають замовленню. Особливо обережно слід ставитися до продавців, які наполягають виключно на повній передоплаті та відмовляються від безпечніших способів розрахунку.

Не передавайте нікому банківські дані

Поясніть дитині головне правило: дані картки, паролі та коди підтвердження не можна повідомляти нікому. Працівники банку не повинні просити такі дані для проведення операції.

Пауза перед покупкою

Корисно привчити дитину робити коротку паузу перед оплатою. Достатньо відповісти на три запитання: чи знаю я продавця, чи перевірив сайт та умови покупки і чи справді мені потрібен цей товар?

Іноді 10 хвилин перевірки можуть заощадити значно більше, ніж 70% знижки.

До цього Finance.ua розповідав, що початок навчального року для багатьох студентів означає не лише нові предмети, а й значні витрати. Оплата житла, проїзного, навчальних матеріалів та щоденні покупки нерідко призводять до того, що кошти закінчуються вже в першій половині місяця. Щоб уникнути цього, варто заздалегідь спланувати власний бюджет.

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