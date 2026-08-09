Як студенту правильно планувати бюджет Сьогодні 12:09 — Особисті фінанси

Бюджет студента: як зробити так, щоб гроші не закінчувались на початку місяця, Фото: magnific

Початок навчального року для багатьох студентів означає не лише нові предмети, а й значні витрати. Оплата житла, проїзного, навчальних матеріалів та щоденні покупки нерідко призводять до того, що кошти закінчуються вже в першій половині місяця. Щоб уникнути цього, варто заздалегідь спланувати власний бюджет.

Про це пишуть фахівці «Фінкульту».

Як студенту планувати власний бюджет

Визначте реальний дохід. Насамперед потрібно підрахувати всі стабільні надходження: стипендію, фінансову підтримку від родини чи постійний підробіток. Разові заробітки краще не включати до основного бюджету, адже вони не є гарантованими.

Обовʼязкові витрати. Перед тим як планувати покупки чи дозвілля, необхідно відкласти кошти на найважливіше: житло, комуналка, транспорт, зв’язок, ліки, базові продукти. Ці гроші «зайняті» ще до того, як ви їх побачили.

Плануйте бюджет не на місяць, а на тижні. Фахівці радять розділити суму, яка залишилася після обов’язкових витрат, на чотири частини. Такий підхід допомагає швидше помітити перевитрати та вчасно скоригувати фінансовий план.

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Не купуйте все одразу. Якщо потрібні дорогі речі, наприклад ноутбук, одяг чи навчальне приладдя, краще розподілити такі покупки в часі. Складіть список, що потрібно терміново, а що може почекати. Це дозволить уникнути ситуації, коли значна частина бюджету витрачається за один день.

Правило 24 годин. Перед дорогою покупкою варто відкласти рішення хоча б на добу. Така пауза допомагає зрозуміти, чи справді річ необхідна, чи це лише емоційне бажання.

Фінансовий резерв. Експерти рекомендують не витрачати весь дохід, а відкладати щонайменше 5−10% на непередбачувані витрати.

Контролюйте витрати. Корисною звичкою стане ведення обліку всіх покупок хоча б протягом першого місяця. Це допоможе зрозуміти, на що йде найбільше коштів, і знайти статті витрат, які можна скоротити.

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