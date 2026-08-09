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Як студенту правильно планувати бюджет

Особисті фінанси
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Бюджет студента: як зробити так, щоб гроші не закінчувались на початку місяця
Бюджет студента: як зробити так, щоб гроші не закінчувались на початку місяця, Фото: magnific
Початок навчального року для багатьох студентів означає не лише нові предмети, а й значні витрати. Оплата житла, проїзного, навчальних матеріалів та щоденні покупки нерідко призводять до того, що кошти закінчуються вже в першій половині місяця. Щоб уникнути цього, варто заздалегідь спланувати власний бюджет.
Про це пишуть фахівці «Фінкульту».

Як студенту планувати власний бюджет

Визначте реальний дохід. Насамперед потрібно підрахувати всі стабільні надходження: стипендію, фінансову підтримку від родини чи постійний підробіток. Разові заробітки краще не включати до основного бюджету, адже вони не є гарантованими.
Обовʼязкові витрати. Перед тим як планувати покупки чи дозвілля, необхідно відкласти кошти на найважливіше: житло, комуналка, транспорт, зв’язок, ліки, базові продукти. Ці гроші «зайняті» ще до того, як ви їх побачили.
Плануйте бюджет не на місяць, а на тижні. Фахівці радять розділити суму, яка залишилася після обов’язкових витрат, на чотири частини. Такий підхід допомагає швидше помітити перевитрати та вчасно скоригувати фінансовий план.
Не купуйте все одразу. Якщо потрібні дорогі речі, наприклад ноутбук, одяг чи навчальне приладдя, краще розподілити такі покупки в часі. Складіть список, що потрібно терміново, а що може почекати. Це дозволить уникнути ситуації, коли значна частина бюджету витрачається за один день.
Правило 24 годин. Перед дорогою покупкою варто відкласти рішення хоча б на добу. Така пауза допомагає зрозуміти, чи справді річ необхідна, чи це лише емоційне бажання.
Фінансовий резерв. Експерти рекомендують не витрачати весь дохід, а відкладати щонайменше 5−10% на непередбачувані витрати.
Контролюйте витрати. Корисною звичкою стане ведення обліку всіх покупок хоча б протягом першого місяця. Це допоможе зрозуміти, на що йде найбільше коштів, і знайти статті витрат, які можна скоротити.
За матеріалами:
Finance.ua
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