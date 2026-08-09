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Інвестиції в золото та срібло: які податки доведеться сплачувати українцям

Особисті фінанси
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Оподаткування операцій з інвестиційним золотом
Оподаткування операцій з інвестиційним золотом, Фото: magnific
Інвестиційне золото та інші дорогоцінні метали можуть бути одним із варіантів вкладення коштів. Водночас операції з ними мають свої податкові особливості в Україні.
Про це розповідає юрист ЮК «Приходько та партнери» Данило Віннік у коментарі «Телеканалу 24».

Які нюанси варто знати інвесторам

Придбання золота чи срібла не створює для фізособи доходу, тож не оподатковується ПДФО або військовим збором. Однак існує важлива різниця щодо ПДВ.
Постачання інвестиційного золота, зокрема зливків високої проби та визначених законом золотих монет, звільнене від сплати такого податку.
А от для срібла аналогічного загального винятку немає, тож ПДВ зазвичай уже закладений в його вартість, що робить початковий поріг для виходу інвестора «в плюс» вищим.
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Натомість під час продажу ситуація сприятливіша. Дохід фізособи від продажу придбаних у банку цінних металів не включають до оподатковуваного доходу (підпункт 165.1.51 Податкового кодексу).
Тож така операція не є базою для нарахування ПДФО та військового збору, і це стосується як банківських металів із фізичним постачанням, так і без нього.
Щоправда, обов’язково зберегти відповідні документи, адже продаж ювелірних виробів і брухту може мати інший податковий режим.

Коли податки все ж доведеться сплачувати

Проценти за депозитом у банківських металах є окремим видом доходу.
Вони оподатковуються ПДФО за ставкою 18% і військовим збором за ставкою 5%, а український банк зазвичай сам виконує функції податкового агента.
Водночас для ETF, акцій фондів та інших цінних паперів діють правила оподаткування інвестиційного прибутку — позитивної різниці між доходом від продажу та документально підтвердженими витратами на придбання.
За матеріалами:
Телеканал 24
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