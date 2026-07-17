Срібло дорожчає: чому ювелірна галузь конкурує з промисловістю за сировину Сьогодні 18:20 — Банківські метали

Срібло дорожчає: чому ювелірна галузь конкурує з промисловістю за сировину

Золото вперше обігнало срібло за кількістю торік, а цьогоріч, попри загальне скорочення кількості виробів, частка золота ще збільшилась: 57% проти 43%.

Як пише Опендатабот , 35,8 млн ювелірних виробів пройшли державне клеймування в Україні з 2020 року за даними Міністерства фінансів України.

Зберігайте гроші на депозиті. Каталог з найкращими варіантами вже на Finance.ua. Вибрати депозит тут.

1,1 млн ювелірних виробів вже пройшли клеймування цьогоріч. 99% золотих прикрас, що пройшли клеймування, виготовляють в Україні.

Для порівняння, у 2020 році 72% усіх проклеймованих виробів були срібними, а золото займало лише 28%.

Де використовують срібло

Частково це пов’язано з тим, що кілька років поспіль попит на срібло перевищує його видобуток: метал активно використовують у виробництві сонячних панелей, електромобілів, електроніки та напівпровідників.

Через це срібло дорожчає, а ювелірна галузь дедалі більше конкурує за сировину з промисловістю.

У середньому 16% усіх виробів, які пройшли державне клеймування за останні шість років, є імпортними. Цьогоріч 14% прикрас, які отримали державну пробу, були виготовлені не в Україні.

Українські виробники майже повністю контролюють ринок золотих прикрас

Лише близько 1% золотих виробів, які проходять державне клеймування, є імпортними.

На відміну від золота, ринок срібних прикрас значною мірою залежить від імпорту: майже кожен третій срібний виріб, який проходить державне клеймування в Україні, виготовлений за кордоном.

Державне пробірне клеймо підтверджує, що прикраса пройшла державний контроль і відповідає заявленій пробі дорогоцінного металу.

Що заборонено

Українське законодавство прямо забороняє продаж ювелірних виробів без такого клейма, а практично всі імпортні прикраси для продажу в Україні також повинні пройти державний пробірний контроль.

Раніше писали , що вчені виявили невидиме золото, що ховається на морському дні. У затопленому вулканічному кратері біля південно-східного узбережжя Японії дослідники виявили чорні димарі та гідротермальні кургани, які активно кують величезну кількість золота.

А в Китаї під землею виявлено колосальн е родовище золота вагою 1000 тонн. Відкриття було зроблено в повіті Пінцзян, що розташований у провінції Хунань. Через його масштаби вчені вже називають його надгігантським родовищем — термін, який зазвичай використовується для позначення найбільших і найзначніших знахідок мінералів.

Нагадаємо, попри корекцію цін на золото цього року, інтерес до дорогоцінного металу серед центральних банків не слабшає. Навпаки, більшість регуляторів планують збільшити золоті резерви, що може підтримати попит на дорогоцінний метал у найближчі роки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.