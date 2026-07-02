0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на алюміній впали до мінімуму з лютого

Банківські метали
20
Ціни на алюміній впали до найнижчого рівня з середини лютого. Зміцнення долара чинить тиск на сировинні ринки.
Видання Bloomberg пише, що ціни на алюміній продовжили падіння після зниження на 16% у червні — найзначнішого місячного падіння з 2008 року. Завершення військових дій на Близькому Сході негативно вплинуло на ціни на алюміній, які в березні-травні різко зросли через скорочення поставок із цього регіону, на частку якого припадає майже десята частина світового виробництва.
За останні два місяці долар зміцнився на 2,5%, частково завдяки більш жорсткій позиції Федеральної резервної системи США. Це робить сировинні товари, ціни на які встановлюються в американській валюті, дорожчими для покупців.
Інвестори стурбовані подальшим зміцненням долара, що позначається на настроях щодо промислових металів, а також золота та срібла, зазначив трейдер компанії Hangzhou Chenglian Industrial Co Чжентін Чжоу. За його словами, деякі китайські інвестори також перенаправляють кошти з сировинних ринків в акції у зв’язку зі зростанням місцевого фондового ринку.
На Лондонській біржі металів (LME) ціна на алюміній станом на ранок досягла позначки 3 071 долар за тонну, після того як впала до 3 060 доларів — найнижчого рівня з 19 лютого. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 3,07 долара.
Водночас мідь подешевшала на 0,9% - до 13 254 доларів (13,25 дол./кг) Ціна на залізну руду знизилася на 1,6% - до 97,50 долара за тонну (0,98 дол./кг)

Ціни на метали — останні новини

24 червня ціни на мідь зросли й досягли мінімуму за сім тижнів. Ослаблення долара та зростання акцій компаній, що займаються штучним інтелектом, підтримали метал.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems