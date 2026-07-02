Ціни на алюміній впали до мінімуму з лютого Сьогодні 10:34 — Банківські метали

Ціни на алюміній впали до найнижчого рівня з середини лютого. Зміцнення долара чинить тиск на сировинні ринки.

Видання Bloomberg пише, що ціни на алюміній продовжили падіння після зниження на 16% у червні — найзначнішого місячного падіння з 2008 року. Завершення військових дій на Близькому Сході негативно вплинуло на ціни на алюміній, які в березні-травні різко зросли через скорочення поставок із цього регіону, на частку якого припадає майже десята частина світового виробництва.

За останні два місяці долар зміцнився на 2,5%, частково завдяки більш жорсткій позиції Федеральної резервної системи США. Це робить сировинні товари, ціни на які встановлюються в американській валюті, дорожчими для покупців.

Інвестори стурбовані подальшим зміцненням долара, що позначається на настроях щодо промислових металів, а також золота та срібла, зазначив трейдер компанії Hangzhou Chenglian Industrial Co Чжентін Чжоу. За його словами, деякі китайські інвестори також перенаправляють кошти з сировинних ринків в акції у зв’язку зі зростанням місцевого фондового ринку.

На Лондонській біржі металів (LME) ціна на алюміній станом на ранок досягла позначки 3 071 долар за тонну, після того як впала до 3 060 доларів — найнижчого рівня з 19 лютого. Таким чином, 1 кілограм металу коштує 3,07 долара.

Водночас мідь подешевшала на 0,9% - до 13 254 доларів (13,25 дол./кг) Ціна на залізну руду знизилася на 1,6% - до 97,50 долара за тонну (0,98 дол./кг)

Ціни на метали — останні новини

24 червня ціни на мідь зросли й досягли мінімуму за сім тижнів. Ослаблення долара та зростання акцій компаній, що займаються штучним інтелектом, підтримали метал.

УНІАН За матеріалами:

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