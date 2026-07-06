Ціни на мідь, алюміній та залізну руду зростають: скільки коштують тепер Сьогодні 15:33 — Банківські метали

Ціни на мідь та алюміній зростають на тлі послаблення очікувань щодо підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

При цьому залізна руда дорожчає через посилення обмежень Китаю щодо австралійської гірничодобувної компанії Fortescue Ltd., а також через наплив покупців на тлі падіння цін в останні місяці.

Видання Bloomberg повідомляє, що тримісячні ф’ючерси на мідь на Лондонській біржі металів (LME) зросли на 0,3%, що допомогло перервати двотижневу серію падінь. Трейдери зменшили ставки на посилення грошово-кредитної політики після того, як голова ФРС США Кевін Уорш заявив минулого тижня, що цінові ризики знижуються, що частково послабило тиск на промисловий попит.

У понеділок, 6 липня, ціни на кольорові метали також отримали підтримку, оскільки деякі китайські фонди переорієнтувалися на акції та ф’ючерси на метали в очікуванні хороших результатів виробників за перше півріччя, зазначив У Куньцзінь, керівник відділу досліджень з кольорових металів у Minmetals Futures Co. У найближчі тижні кілька китайських компаній мають опублікувати попередні результати, при цьому очікується, що зростання цін на сировинні товари — від золота до міді — сприятиме збільшенню прибутку порівняно з попереднім роком.

Що стосується залізної руди, то, за даними Bloomberg, ф’ючерси піднялися на 1,2% до 99 доларів за тонну, після чого зростання сповільнилося. Компанія China Mineral Resources Group Ltd. звернулася до кількох вітчизняних металургійних заводів і трейдерів із проханням не закуповувати нові партії продукту Fortescue «Super Special Fines», деноміновані в доларах

Сезонне зниження попиту з боку Китаю та збільшення морських поставок призвели до падіння цін на залізну руду приблизно на 12% порівняно з піковим значенням, зафіксованим у середині травня, хоча за останні три тижні ринок стабілізувався.

Станом на 6:30 ранку за київським часом мідь торгувалася на рівні 13 402,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм «червоного металу» можна купити за 13,4 долара. Ціна на алюміній зросла до 3 107 доларів за тонну, трохи піднявшись після падіння, спричиненого очікуваннями відновлення поставок із Близького Сходу. Таким чином, 1 кілограм обійдеться в 3,1 долара. Ціна на залізну руду зросла до 98,20 долара за тонну.

УНІАН За матеріалами:

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