«Пакунок школяра»: як іноземцям отримати допомогу Сьогодні 13:24 — Особисті фінанси

Як іноземцям отримати "Пакунок школяра", Фото: magnific

Батьки першокласників у 2026 році можуть отримати одноразову грошову допомогу 5 000 грн за програмою «Пакунок школяра». Кошти можна використати на підготовку дитини до школи — придбати канцелярію, шкільне приладдя, книжки, одяг або взуття. Право на виплату мають не лише громадяни України.

Про це пише «Юридичний порадник для ВПО».

Хто та як може отримати «Пакунок школяра»

Фахівці зазначають, що іноземці, особи без громадянства, а також біженці та люди, які потребують додаткового захисту, можуть отримати «Пакунка школяра».

Допомога призначається, якщо такі люди законно в’їхали в Україну та разом з дитиною на законних підставах тут проживають.

Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Під час оформлення через «Дію» потрібно зазначити дані отримувача та дитини, зокрема:

прізвище, ім’я та по батькові отримувача;

реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача;

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) дитини;

дату її народження;

серію та номер свідоцтва про народження дитини;

номер спеціального рахунку.

Якщо скористатися «Дією» неможливо, допомогу не зарахували на спеціальний рахунок або було отримано відмову, заяву можна подати у паперовій формі до будь-якого сервісного центру ПФУ.

Звернутися може один із батьків, незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання.

Куди надійдуть кошти

Виплату зараховують на спеціальний рахунок «Турбота для дитини», відкритий до «Дія.Картки» в уповноваженому банку, або на інший спеціальний рахунок у такому банку.

Зверніть увагу! Кінцевий термін подання заяви — 1 листопада 2026 року. Після 1 листопада 2026 подати заяву буде неможливо.

Раніше Finance.ua детально розповів, що батькам потрібно знати про «Пакунок школяра». Хто може отримати гроші, як правильно оформити спеціальну картку та які банки пропонують цю послугу.

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