Найкращі європейські острови для подорожі автомобілем Сьогодні 21:04 — Світ

Найкращі європейські острови для подорожі автомобілем

Щоб знайти найкращі варіанти для любителів подорожей автомобілем, компанія з прокату автомобілів Avis проаналізувала європейські острови на основі ключових факторів.

Брали до уваги: розмір, рельєф місцевості, висота над рівнем моря, щільність туристів, хештеги в Instagram та кількість визначних пам’яток.

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Тенерифе, Канарські острови, Іспанія

Тенерифе очолює список краєвидів, з максимальною висотою 3715 метрів та сімома знаковими місцями на узбіччі дороги. Не дивно, що люди масово діляться фотографіями острова в Instagram з понад 12,4 мільйонами хештегів #tenerife.

Найкращий час для відвідування Тенерифе — з квітня по жовтень. На острові розташований Національний парк Тейде, звідки можна насолодитися захопливими краєвидами вулканічних рівнин та барвистого кратера Піко-В'єхо.

Серед інших визначних пам’яток острова — знаменитий аквапарк Siam Park, прибережне місто Гарачіко з його природними басейнами, утвореними вулканічною породою, а також місто Сан-Крістобаль-де-ла-Лагуна, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, з його поєднанням архітектурних стилів.

Гран-Канарія, Канарські острови, Іспанія

Гран-Канарія посідає друге місце завдяки поєднанню приголомшливих вулканічних ландшафтів, історичних міст та золотих берегових ліній. Вона може похвалитися шістьма знаковими пам’ятками, до яких легко дістатися на автомобілі, а найвища точка сягає 1949 метрів.

Найкращий час для відвідування Гран-Канарії — з квітня по жовтень, якщо ви любите пляжний відпочинок, або з листопада по березень, щоб насолодитися приємним зимовим сонцем та пішими прогулянками. Серед найкращих варіантів — дослідження заповідних піщаних дюн Маспаломаса, сходження на Роке-Нубло, щоб помилуватися панорамними краєвидами, та відкриття історичних сіл.

Мадейра, Португалія

На третьому місці у списку знаходиться Мадейра. Португальський острів покращує свій рейтинг завдяки шести знаковим місцям та шестигодинному круговому маршруту, який дозволяє присвятити цілий день їзді.

Найкращий час для відвідування Мадейри — з квітня по червень, коли знамениті квіти острова у повному розквіті. Під час вашого перебування ви можете пройтися стежкою «Сходи до небес», яка з’єднує Піку-ду-Арейру з Піко-Руйво, поспостерігати за китами або поплавати у вулканічних басейнах.

Найбільш ізольовані європейські острови для автомобільних подорожей

Ель Ієрро, Канарські острови, Іспанія

Ель-Йєрро — найкращий вибір для тих, хто хоче втекти від натовпу. Найвіддаленіший з Канарських островів, Ель-Йєрро, відомий своїми вулканічними ландшафтами та кришталево чистими природними басейнами. Він також має низьку щільність туристів.

Найкращий час для відвідування острова — з квітня по травень і з вересня по жовтень, періоди з невеликою кількістю відвідувачів та приємною температурою.

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Острів, оголошений ЮНЕСКО біосферним заповідником, може похвалитися численними природними басейнами та пропонує широкі можливості для спостереження за китами та дельфінами, підводного плавання та дайвінгу.

Лесбос, Греція

На другому місці знаходиться Лесбос у Греції. Завдяки своїм великим розмірам, Лесбос є ідеальним місцем для самостійної подорожі, і рекомендується мати автомобіль, щоб повною мірою оцінити всі краєвиди та мальовничі рибальські села, які він пропонує.

Тут є численні пляжі, гарячі джерела Ефталу, скам’янілі ліси та Музей природної історії. Травень і червень, а також вересень і жовтень — найкращий час для відвідування, якщо ви хочете уникнути натовпу.

Самос, Греція

Ще одна грецька перлина посідає третє місце у списку. Острів Самос пропонує відвідувачам міфологічну спадщину, приховані природні дива та незаймані берегові лінії, а також низьку щільність туристів та невелику кількість пошукових запитів, пов’язаних з автомобільними подорожами.

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Самос ідеально підходить для подорожі автомобілем з травня по жовтень. Ви можете відвідати Герайон Самоса, насолодитися освіжаючими водоспадами Потамі або просто відпочити на екзотичному пляжі Псілі Аммос.

Паг, Корчула і Брач ​​у Хорватії

Паг у Хорватії є найкращим місцем для безстресової подорожі островом на автомобілі в Європі. Завдяки відносно рівній мережі доріг та компактним розмірам, об’їзд усього острова займає близько двох годин, що дозволяє легко дослідити все за один день, не витрачаючи багато часу за кермом.

Паг відомий своїми місячними пейзажами, кришталево чистими водами Адріатики та традиційним пазьким сиром. Його також називають «Островом Місяця», оскільки понад 80% його поверхні складається з голого білого карстового вапняку, позбавленого рослинності сильними, насиченими сіллю вітрами бори.

Міст з’єднує острів з материковим узбережжям Хорватії, забезпечуючи легкий доступ, а його компактна мережа доріг дозволяє поєднати відокремлені пляжі, історичні міста та приморські ресторани за один день.

Корчула та Брач, також у Хорватії, посідають друге та третє місця відповідно. Обидва острови поєднують зручну транспортну доступність з мальовничими прибережними дорогами, чарівними гаванями та численними можливостями для зупинок на пляжах, оглядових майданчиках та в місцевих ресторанах.

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