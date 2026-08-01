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Грузія продовжила надання допомоги українським біженцям

Світ
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Прапори Грузії та України
Прапори Грузії та України
Уряд Грузії продовжив до 1 жовтня 2026 року дію програми фінансової підтримки для громадян України та осіб, які мають право на постійне проживання в Україні та прибули до Грузії через війну.
Про це із посиланням на Адміністрацію уряду Грузії повідомляє Sova.

Які виплати отримують українці у Грузії

Згідно з рішенням, сім’ї продовжуватимуть отримувати ₾300 на забезпечення житлом, а кожен отримувач — ₾45 щомісячної допомоги.
Однак у разі, якщо особа залишить територію Грузії, виплата ₾45 припинятиметься з наступного місяця. Крім того, виплата ₾300 на житло буде припинена сім’ї, якщо всі її члени виїдуть з країни.
Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе. Виплати здійснює Агентство соціального обслуговування.
Також уряд продовжив до 1 жовтня 2026 року програму медичного обслуговування для громадян України, які прибули до Грузії в період з 1 лютого 2022 року по 1 жовтня 2026 року та безперервно перебувають на території країни.
За матеріалами:
Укрінформ
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