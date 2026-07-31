Скільки міністерств мають уряди європейських країн: де найбільше (інфографіка) Сьогодні 09:44 — Світ

Чинний уряд Сергія Корецького складається з 17 міністерств замість 15 часів Свириденко. Це було зроблено за рахунок розділення двох міністерств:

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства розділили назад на два окремі відомства — аграрної політики і продовольства/економіки та довкілля;

Міністерство розвитку громад та територій аналогічно розділили назад на міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту/у справах громад, територій та ВПО.

Таким чином, новий уряд відмовився від ідеї «мегаміністерств» з великими сферами відповідальності. Крім того, зникла посада віцепрем’єр-міністра з відновлення, яку займав міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Крім України, 17 міністерств мають ще 2 європейські країни — Албанія та Румунія. На одне більше міністерств має Болгарія. Своєю чергою з 16 відомств складаються уряди Німеччини, Норвегії, Португалії, Угорщини та Хорватії.

Які країни Європи мають найбільше міністерств

Данія, Сербія та Чорногорія — 25 міністерств. По 24 міністерства мають Білорусь та Велика Британія, в якій нещодавно змінився уряд: замість Кіра Стармера його Найбільше число міністерств серед європейських країн маютьПо 24 міністерства мають Білорусь та Велика Британія, в якій нещодавно змінився уряд: замість Кіра Стармера його очолить Енді Бернем.

У Сполученому Королівстві склалася незвична порівняно з континентальною Європою система: статус «міністерських відомств» (Ministerial departments) у країні мають як класичні міністерства (Ministry), так і управління (Office). А головний бюджетний орган називається «Скарбниця Його Величності» (HM Treasury).

Велику кількість міністерств також мають Іспанія (22), Мальта (21) і Греція (20). З 20 відомств також складаються уряди Люксембурга та Північної Македонії. Натомість Польща та Франція мають по 19 міністерств.

Де найменша кількісь

Найменше міністерств має крихітне князівство Ліхтенштейн — лише 5: фінансів; зовнішніх справ, довкілля і культури; інфраструктури та освіти; внутрішніх справ, економіки та спорту; соціальних справ і справедливості.

На другому місці Конфедерація Швейцарії. Швейцарський уряд називається Федеральною радою і складається з 7 міністерств. Одне з них, а формально і весь уряд очолює президент країни — що теж є доволі незвичним для європейських урядів.

Боснія і Герцеговина має 9 міністерств, Ісландія та Швеція — по 10. Разом з тим у Швеції в одному міністерстві може бути по декілька міністрів. Фінляндія має 11 міністерств, а уряди Нідерландів, Естонії, Андорри та Австрії складаються з 12 відомств.

Решта країн Європи мають середню кількість міністерств: Словенія, Словаччина, Молдова, Литва, Латвія, Ірландія та Бельгія — по 14, а Чехія та Італія — по 15 органів.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.