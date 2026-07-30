Доходи рф від експорту нафти й нафтопродуктів Сьогодні 21:00 — Світ

Доходи рф від експорту нафти й нафтопродуктів

Наскільки впали обсяги та прибутковість російського експорту нафти та нафтопродуктів з 2022 року.

. Про це заявила представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в на її дописі у Х, пише РБК Україна. «Це наш найбільший санкційний пакет за останні чотири роки — загалом до санкційних списків внесено 218 позицій», — наголосила Каллас. Раніше писали , що 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії стане найсильнішим за останні чотири рокиПро це заявила представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в на її дописі у Х, пише РБК Україна. «Це наш найбільший санкційний пакет за останні чотири роки — загалом до санкційних списків внесено 218 позицій», — наголосила Каллас.

Обмеження вводяться проти:

понад с отні банків і криптовалютних операторів;

більш ніж 40 суден «тіньового флоту»;

кількох нафтопереробних заводів у росії та білорусі, які допомагають Кремлю продовжувати війну.

Також ЄС відключив 33 російські банки від SWIFT у межах нового пакета санкцій. Після запровадження нових обмежень під санкціями Євросоюзу перебувають уже 94 фінансові установи рф, що становить близько половини банківського сектору країни.

За словами представників Єврокомісії, нові обмеження стосуються більшості системно важливих банків, а також великих регіональних установ, які росія використовувала для обходу попередніх санкцій.

Укрінформ За матеріалами:

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