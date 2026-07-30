0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Доходи рф від експорту нафти й нафтопродуктів

Світ
69
Доходи рф від експорту нафти й нафтопродуктів
Доходи рф від експорту нафти й нафтопродуктів
Наскільки впали обсяги та прибутковість російського експорту нафти та нафтопродуктів з 2022 року.
Доходи рф від експорту нафти й нафтопродуктів
Раніше писали, що 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії стане найсильнішим за останні чотири роки. Про це заявила представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в на її дописі у Х, пише РБК Україна. «Це наш найбільший санкційний пакет за останні чотири роки — загалом до санкційних списків внесено 218 позицій», — наголосила Каллас.
Обмеження вводяться проти:
  • понад сотні банків і криптовалютних операторів;
  • більш ніж 40 суден «тіньового флоту»;
  • кількох нафтопереробних заводів у росії та білорусі, які допомагають Кремлю продовжувати війну.
Також ЄС відключив 33 російські банки від SWIFT у межах нового пакета санкцій. Після запровадження нових обмежень під санкціями Євросоюзу перебувають уже 94 фінансові установи рф, що становить близько половини банківського сектору країни.
За словами представників Єврокомісії, нові обмеження стосуються більшості системно важливих банків, а також великих регіональних установ, які росія використовувала для обходу попередніх санкцій.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems