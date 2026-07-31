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В Італії закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії — причини

Світ
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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії після того, як 30 липня сотні мігрантів незаконно перетнули кордон з Марокко до північноафриканського анклаву Сеута.
Про це він написав у соцмережі Х, передає «Європейська правда».
Таяні заявив, що він підтримує закриття зони вільного пересування з Іспанією. Італійський міністр аргументував це тим, що «нелегальна та неконтрольована імміграція становить загрозу національній безпеці».
«Кадри, що надходять із Сеути, свідчать про те, що рішення уряду в Мадриді надати іспанське — а отже, і європейське — громадянство понад 500 000 нелегальних іммігрантів є вкрай помилковим і сприяє торгівлі людьми», — сказав він.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні своєю чергою заявила, що Італія не буде «сидіти склавши руки» у цій ситуації.
«Ми скликаємо відповідні відомства, і за підсумками цих зустрічей ми готові вжити заходів — у тому числі надзвичайних — для захисту наших кордонів та безпеки наших громадян, таких як призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією. Ми не поступимося ні на міліметр у питанні нелегальної імміграції: захист наших кордонів, боротьба з торговцями людьми та забезпечення ефективної репатріації й надалі залишатимуться політикою цього уряду», — запевнила вона.
Варто нагадати, що у липні Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, згідно з яким мігрантів, затриманих у морі під час спроби дістатися до Сеути чи Мелільї, не можна негайно повертати відповідно до спеціального режиму відмови у перетині кордону, що діє в цих анклавах.
За матеріалами:
Економічна Правда
Іспанія
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