В Італії закликали закрити Шенгенську зону для Іспанії — причини Сьогодні 18:00 — Світ

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії після того, як 30 липня сотні мігрантів незаконно перетнули кордон з Марокко до північноафриканського анклаву Сеута.

Про це він написав у соцмережі Х, передає «Європейська правда».

Таяні заявив, що він підтримує закриття зони вільного пересування з Іспанією. Італійський міністр аргументував це тим, що «нелегальна та неконтрольована імміграція становить загрозу національній безпеці».

«Кадри, що надходять із Сеути, свідчать про те, що рішення уряду в Мадриді надати іспанське — а отже, і європейське — громадянство понад 500 000 нелегальних іммігрантів є вкрай помилковим і сприяє торгівлі людьми», — сказав він.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні своєю чергою заявила , що Італія не буде «сидіти склавши руки» у цій ситуації.

«Ми скликаємо відповідні відомства, і за підсумками цих зустрічей ми готові вжити заходів — у тому числі надзвичайних — для захисту наших кордонів та безпеки наших громадян, таких як призупинення дії Шенгенської угоди з Іспанією. Ми не поступимося ні на міліметр у питанні нелегальної імміграції: захист наших кордонів, боротьба з торговцями людьми та забезпечення ефективної репатріації й надалі залишатимуться політикою цього уряду», — запевнила вона.

Варто нагадати, що у липні Верховний суд Іспанії ухвалив рішення, згідно з яким мігрантів, затриманих у морі під час спроби дістатися до Сеути чи Мелільї, не можна негайно повертати відповідно до спеціального режиму відмови у перетині кордону, що діє в цих анклавах.

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