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Україна паралізувала майже половину нафтопереробних потужностей рф

Світ
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Україна паралізувала майже половину нафтопереробних потужностей рф
Україна паралізувала майже половину нафтопереробних потужностей рф
Масштабна кампанія далекобійних ударів України стала однією з причин найглибшої паливної кризи в росії за останні десятиліття.
Про це повідомляє Financial Times.
Згідно з даними видання, внаслідок українських ударів по російських НПЗ було виведено з ладу:
  • понад 30% фактичних потужностей із переробки нафти;
  • понад 45% номінальних потужностей.
Журналісти звертають увагу на те, що ремонтні роботи на цих об’єктах просуваються вкрай повільно. Усе це призводить до того, що наслідки українських діп-страйків відчуваються ще багато тижнів, а подекуди й місяців.
Видання проаналізувало дані S&P Global Energy та супутникові знімки найбільших російських НПЗ. З’ясувалося, що частина підприємств досі не відновила повноцінну роботу. Ба більше, заводи в Киришах, Туапсе, Самарі та Сизрані на момент проведення аналізу взагалі не переробляли нафту.
За словами експертів, навіть після відновлення роботи підприємствам знадобиться понад рік, щоб повернутися до попереднього рівня продуктивності.
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Ситуація в країні-агресорці може ще більше погіршитися, адже російські системи захисту від безпілотників не здатні ефективно відбивати масовані українські атаки.
Останні відкриті дані свідчать, що з початку 2026 року російські НПЗ щонайменше 194 рази потрапляли під удари Сил оборони України.
Що важливо розуміти, це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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«Україна здійснила технологічний прорив, який дозволив суттєво збільшити виробництво далекобійних дронів і налагодити їхній масовий випуск», — пояснив нові успіхи Сил оборони керівник програми з питань Євразії Німецької ради із зовнішньої політики Штефан Майстер.
За матеріалами:
РБК-Україна
росія
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