Україна паралізувала майже половину нафтопереробних потужностей рф

Згідно з даними видання, внаслідок українських ударів по російських НПЗ було виведено з ладу:
понад 30% фактичних потужностей із переробки нафти;
понад 45% номінальних потужностей.
Журналісти звертають увагу на те, що ремонтні роботи на цих об’єктах просуваються вкрай повільно. Усе це призводить до того, що наслідки українських діп-страйків відчуваються ще багато тижнів, а подекуди й місяців.
Видання проаналізувало дані S&P Global Energy та супутникові знімки найбільших російських НПЗ. З’ясувалося, що частина підприємств досі не відновила повноцінну роботу. Ба більше, заводи в Киришах, Туапсе, Самарі та Сизрані на момент проведення аналізу взагалі не переробляли нафту.
За словами експертів, навіть після відновлення роботи підприємствам знадобиться понад рік, щоб повернутися до попереднього рівня продуктивності.
«Україна здійснила технологічний прорив, який дозволив суттєво збільшити виробництво далекобійних дронів і налагодити їхній масовий випуск», — пояснив нові успіхи Сил оборони керівник програми з питань Євразії Німецької ради із зовнішньої політики Штефан Майстер.