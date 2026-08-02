Найкращі країни для проживання експатів у 2026 році Сьогодні 18:16 — Світ

Панаму визнали найкращою країною для експатів, Фото: magnific

Панама третій рік поспіль визнана найкращою країною для експатів. До першої десятки потрапило одразу три країни ЄС: Іспанія, Португалія та Люксембург.

Про це свідчать результати міжнародного дослідження Expat Insider 2026, проведеного InterNations, пише Euronews.

У дослідженні взяли участь майже 8 тисяч експатів зі 162 країн світу, які оцінювали життя за п’ятьма критеріями: якість життя, фінанси, робота, легкість адаптації та адміністративні питання.

Лідери рейтингу

Панама знову посіла перше місце завдяки високому рівню задоволеності життям серед іноземців.

87% опитаних заявили, що задоволені своїм життям у країні, тоді як середній світовий показник становить 70%. Майже кожен третій респондент повідомив, що хотів би залишитися там назавжди.

Країна також отримала високі оцінки за простоту оформлення документів, отримання візи та дружнє ставлення місцевих жителів.

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Друге місце посіла Мексика, яка стала найкращою країною за легкістю інтеграції. Експати відзначають, що там легко заводити друзів і швидко відчути себе частиною місцевої спільноти.

Замикає трійку лідерів Таїланд, де 86% іноземців задоволені життям. Серед головних переваг вони називають доступну вартість життя та недороге житло.

ТОП-10 найкращих країн для експатів:

Панама;

Мексика;

Таїланд;

ОАЕ;

Бразилія;

Іспанія;

Сінгапур;

Португалія;

Малайзія;

Люксембург.

Лише три європейські країни потрапили до першої десятки. Найкращий результат показала Іспанія, яка отримала найвищі оцінки за якість життя завдяки теплому клімату, розвиненому громадському транспорту, можливостям для подорожей та активного дозвілля.

Португалія посіла восьме місце, а Люксембург замкнув десятку лідерів, здобувши високі оцінки за рівень зарплат і можливості для працевлаштування.

До числа країн, найменш комфортних для життя експатів увійшли Велика Британія, Туреччина, Німеччина та Норвегія.

Опитані скаржаться на складну інтеграцію в Норвегії та фінансові труднощі, тоді як серед недоліків Німеччини виділяють бюрократію, труднощі з пошуком житла, мовний бар’єр та недостатній рівень цифрових сервісів.

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