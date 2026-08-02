У Польщі зросла кількість працюючих пенсіонерів Сьогодні 21:16 — Світ

До якого віку працюють пенсіонери у Польщі, Фото: magnific

У Польщі збільшується кількість людей, які продовжують професійну діяльність після досягнення пенсійного віку. За даними Польського економічного інституту (PIE), рівень зайнятості серед людей старшого віку зростав швидше, ніж в інших вікових групах.

Про це пише inpoland.

Де працюють пенсіонери у Польщі

Експерти пов’язують цю тенденцію з демографічними змінами, а також із необхідністю додаткового доходу через зростання вартості життя.

Найбільше працюючих пенсіонерів задіяно у малих підприємствах.

За даними дослідження PIE, 57% економічно активних людей старшого віку працюють у мікропідприємствах із кількістю працівників до дев’яти осіб.

Значна частина з них веде власний бізнес або допомагає у сімейних підприємствах.

Найбільше працівників віком понад 65 років працюють у:

торгівлі;

промисловості;

охороні здоров’я;

освіті;

сільському господарстві.

Кількість працюючих пенсіонерів зростає

Згідно з даними Управління соціального страхування Польщі (ZUS), за останні десять років кількість працюючих пенсіонерів зросла майже на 53%.

Наприкінці 2025 року 879,5 тисячі осіб із правом на пенсію були охоплені медичним страхуванням через інші види діяльності, а 552,7 тисячі пенсіонерів сплачували внески на пенсійне та інвалідне страхування.

Зростання кількості працюючих пенсіонерів також стало підставою для дискусії щодо майбутнього пенсійної системи Польщі.

Експерти зазначають, що продовження роботи після виходу на пенсію може покращувати поточне матеріальне становище громадян, однак у довгостроковій перспективі залишається питанням фінансової стабільності людей, які через вік більше не зможуть працювати.

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