Пенсія все далі: у ЄС готуються підвищити пенсійний вік майже до 67 років

Вихід на пенсію в Європі поступово відтерміновується. До кінця 2060-х років середній пенсійний вік у країнах ЄС може зрости майже до 67 років, а в окремих державах люди працюватимуть до 70−74 років. Причина — старіння населення та зменшення кількості працездатних громадян.
За даними звіту OECD Pensions at a Glance 2025, середній пенсійний вік для чоловіків у ЄС зросте з 64,7 до 66,7 року, а для жінок — з 64 до 66,6 року. Йдеться про людей, які розпочали працювати у 2024 році у віці 22 років і матимуть безперервний трудовий стаж. Саме вони виходитимуть на пенсію наприкінці 2060-х років.
Серед найбільших економік Європи найвищий майбутній пенсійний вік матиме Італія — 70 років. У Великій Британії він становитиме 68 років, у Німеччині — 67 років, а у Франції та Іспанії — 65 років.
Водночас найнижчий пенсійний вік для чоловіків збережеться у Словенії та Люксембурзі — 62 роки, а для жінок у Польщі — 60 років.
Найбільше підвищення для чоловіків прогнозують у Туреччині — одразу на 13 років, із 52 до 65 років.
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У Данії пенсійний вік для чоловіків збільшиться на сім років. Щонайменше на п’ять років він також зросте в Естонії, Італії, Словаччині та на Кіпрі.
Для жінок найбільший приріст також очікується в Туреччині — на 14 років, із 49 до 63 років. У Данії він збільшиться на сім років, в Італії — на 6,2 року, в Естонії — на 6,3 року, у Словаччині — на 5,8 року.
Також суттєве підвищення прогнозують у Румунії, Австрії, Швеції, Греції та на Кіпрі.
Не всі країни підвищуватимуть пенсійний вік однаково
У деяких країнах зміни будуть мінімальними. Зокрема, у Німеччині та Франції пенсійний вік для чоловіків і жінок збільшиться менш ніж на один рік.
В Іспанії пенсійний вік для жінок залишиться на рівні 65 років, а в низці інших держав він також не зміниться.
В OECD зазначають, що альтернативою підвищенню пенсійного віку могли б бути збільшення пенсійних внесків або скорочення розміру пенсій. Однак більшість європейських країн поки обирають саме поступове підвищення віку виходу на пенсію.