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Пенсія все далі: у ЄС готуються підвищити пенсійний вік майже до 67 років

Світ
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Вихід на пенсію в країнах ЄС відтерміновується
Вихід на пенсію в країнах ЄС відтерміновується
Вихід на пенсію в Європі поступово відтерміновується. До кінця 2060-х років середній пенсійний вік у країнах ЄС може зрости майже до 67 років, а в окремих державах люди працюватимуть до 70−74 років. Причина — старіння населення та зменшення кількості працездатних громадян.
Про це пише Euronews.

Пенсійний вік зростатиме майже по всій Європі

За даними звіту OECD Pensions at a Glance 2025, середній пенсійний вік для чоловіків у ЄС зросте з 64,7 до 66,7 року, а для жінок — з 64 до 66,6 року. Йдеться про людей, які розпочали працювати у 2024 році у віці 22 років і матимуть безперервний трудовий стаж. Саме вони виходитимуть на пенсію наприкінці 2060-х років.
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Очікується, що пенсійний вік підвищать приблизно дві третини європейських країн для чоловіків і три чверті — для жінок.
За словами експертів OECD, підвищення пенсійного віку залишається одним із головних способів зберегти фінансову стійкість пенсійних систем без скорочення розміру виплат.

Де пенсійний вік зросте найбільше

Найвищий пенсійний вік прогнозують у Данії — до кінця 2060-х він сягне 74 років як для чоловіків, так і для жінок.
В Естонії пенсійний вік зросте до 71 року. До 70 років працюватимуть жителі Італії, Нідерландів, Швеції та Кіпру.
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Серед найбільших економік Європи найвищий майбутній пенсійний вік матиме Італія — 70 років. У Великій Британії він становитиме 68 років, у Німеччині — 67 років, а у Франції та Іспанії — 65 років.
Водночас найнижчий пенсійний вік для чоловіків збережеться у Словенії та Люксембурзі — 62 роки, а для жінок у Польщі — 60 років.
Пенсія все далі: у ЄС готуються підвищити пенсійний вік майже до 67 років
Пенсія все далі: у ЄС готуються підвищити пенсійний вік майже до 67 років
Найбільше підвищення для чоловіків прогнозують у Туреччині — одразу на 13 років, із 52 до 65 років.
У Данії пенсійний вік для чоловіків збільшиться на сім років. Щонайменше на п’ять років він також зросте в Естонії, Італії, Словаччині та на Кіпрі.
Для жінок найбільший приріст також очікується в Туреччині — на 14 років, із 49 до 63 років. У Данії він збільшиться на сім років, в Італії — на 6,2 року, в Естонії — на 6,3 року, у Словаччині — на 5,8 року.
Також суттєве підвищення прогнозують у Румунії, Австрії, Швеції, Греції та на Кіпрі.
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Не всі країни підвищуватимуть пенсійний вік однаково

У деяких країнах зміни будуть мінімальними. Зокрема, у Німеччині та Франції пенсійний вік для чоловіків і жінок збільшиться менш ніж на один рік.
В Іспанії пенсійний вік для жінок залишиться на рівні 65 років, а в низці інших держав він також не зміниться.
В OECD зазначають, що альтернативою підвищенню пенсійного віку могли б бути збільшення пенсійних внесків або скорочення розміру пенсій. Однак більшість європейських країн поки обирають саме поступове підвищення віку виходу на пенсію.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіяЄСПенсійний вікПенсіонер
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