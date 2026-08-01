Ліхтенштейн зазнав масштабної кібератаки: зламано реєстр бенефіціарних власників 04.08.2026, 00:15 — Світ

Ліхтенштейн зазнав масштабної кібератаки, унаслідок якої стався витік персональних даних. Хакери отримали доступ до спеціального реєстру, призначеного для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.

Про це повідомили в уряді країни, пише Deutsche Welle.

«Згідно з попередніми висновками, невідомий зловмисник отримав несанкціонований цифровий доступ до Реєстру бенефіціарних власників юридичних осіб (VwbP) у ніч на 30 липня», — заявили в уряді країни.

Які дані викрали

Реєстр бенефіціарних власників юридичних осіб — це база даних, що містить імена та інші відомості про фактичних власників компаній, фондів і трастів. Унаслідок кібератаки хакери викрали інформацію щодо майже 31 тис. юридичних осіб. Для розслідування інциденту уряд уже створив спеціальну групу.

Населення Ліхтенштейну, розташованого між Швейцарією та Австрією, становить близько 41 тисячу людей. З площею лише 160 квадратних кілометрів країна є однією з найменших у світі, зазначає видання.

«При цьому князівство є однією з найбагатших країн світу за показником валового внутрішнього продукту на душу населення. До найприбутковіших галузей економіки країни належать фінансові та банківські послуги», — йдеться у повідомленні.

Раніше місцеві фонди та рахунки використовували для ухилення від сплати податків, однак у 2017 році уряд скасував банківську таємницю в податкових справах. А вже у 2021 році для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму в країні створили Реєстр бенефіціарних власників юридичних осіб.

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