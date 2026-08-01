0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ліхтенштейн зазнав масштабної кібератаки: зламано реєстр бенефіціарних власників

Світ
17
Ліхтенштейн зазнав масштабної кібератаки, унаслідок якої стався витік персональних даних. Хакери отримали доступ до спеціального реєстру, призначеного для запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Про це повідомили в уряді країни, пише Deutsche Welle.
«Згідно з попередніми висновками, невідомий зловмисник отримав несанкціонований цифровий доступ до Реєстру бенефіціарних власників юридичних осіб (VwbP) у ніч на 30 липня», — заявили в уряді країни.

Які дані викрали

Реєстр бенефіціарних власників юридичних осіб — це база даних, що містить імена та інші відомості про фактичних власників компаній, фондів і трастів. Унаслідок кібератаки хакери викрали інформацію щодо майже 31 тис. юридичних осіб. Для розслідування інциденту уряд уже створив спеціальну групу.
Населення Ліхтенштейну, розташованого між Швейцарією та Австрією, становить близько 41 тисячу людей. З площею лише 160 квадратних кілометрів країна є однією з найменших у світі, зазначає видання.
«При цьому князівство є однією з найбагатших країн світу за показником валового внутрішнього продукту на душу населення. До найприбутковіших галузей економіки країни належать фінансові та банківські послуги», — йдеться у повідомленні.
Раніше місцеві фонди та рахунки використовували для ухилення від сплати податків, однак у 2017 році уряд скасував банківську таємницю в податкових справах. А вже у 2021 році для боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму в країні створили Реєстр бенефіціарних власників юридичних осіб.
За матеріалами:
suspilne.media
Кримінальне провадженняКібератаки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems