Пів зарплати на школу: скільки коштує зібрати першокласника у 2026 році Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

Школярка

Підготовка першокласника до школи у 2026 році обійдеться батькам у середньому в 12 923 грн. За рік вартість шкільного кошика зросла приблизно на 30%, а якщо порівняти з 2020 роком, витрати збільшилися більш ніж у чотири рази.

Такі результати отримали аналітики Codes.com.ua після моніторингу цін на шкільні товари. Для розрахунків вони використовували медіанні ціни в торгових мережах і на маркетплейсах, статистику Держстату та дані пошукових запитів Google.

За шість років підготовка до школи подорожчала більш ніж учетверо

Ще у 2020 році повна підготовка дитини до першого класу коштувала приблизно 2,5−3 тис. грн. У 2026 році розрахункова вартість такого набору сягнула вже 12 923 грн.

Якщо для порівняння взяти верхню межу кошика 2020 року — 3 000 грн, зростання становить приблизно 331%. Тобто за шість років підготовка першокласника подорожчала приблизно у 4,3 раза.

Головні цифри

Основні результати дослідження:

розрахункова вартість повного кошика першокласника у 2026 році — 12 923 грн;

зміна відносно 2025 року — зростання на 30%;

зміна відносно 2020 року — зростання понад 333%, або у 4,33 раза;

найдорожча стаття в структурі витрат — одяг, близько 65%;

найбільше здорожчання — одяг, +40%;

найбільше навантаження на середню зарплату — Кіровоградська область, 61%;

частка державної допомоги у витратах («Пакунок школяра» для першокласників) — 38,7%.

Аналітики зазначають, що вартість шкільного кошика пораховано так, ніби всі вказані товари є обов’язковими до придбання. Насправді сума витрат на підготовку до першого та старших класів може виявитися значно нижчою.

«Як показує практика, одяг, взуття чи канцелярське приладдя часто є в наявності з минулих років чи вже придбані заздалегідь. З іншого боку, діти ростуть, тому такий спосіб економії не завжди спрацьовує. Також не враховано спеціалізовані витрати, наприклад, на придбання нового ноутбуку чи форми для занять у спортивній секції в позаурочний час», — кажуть у Codes.

Наведені цифри стосуються середнього бюджету, коли батьки віддають перевагу якісним речам за помірною вартістю та не намагаються обмежитися лише найнеобхіднішим. Якщо ставити на меті економити на всьому, то, доклавши певних зусиль, можна підготувати першокласника до школи й за 5000 грн. Фактично вартість шкільного кошика залежить від купівельної спроможності батьків, бо, якщо не орієнтуватися на медіанні ціни, то розширений бюджет може скласти до 20 000−30 000+ грн.

Де шкільний кошик найбільше б’є по бюджету

Аналітики також визначили, в яких областях витрати на підготовку дитини до школи перевищують половину середньої зарплати:

Кіровоградська область — 61,0% середньої зарплати;

Чернівецька — 59,6%;

Івано-Франківська — 54,4%;

Одеська — 53,2%;

Харківська — 52,4%;

Полтавська — 51,8%.

Для порівняння в Києві цей показник складає лише 26,9%, в середньому по Україні — 42,35%.

5 000 грн «Пакунка школяра» покривають близько 39% кошика

Державна допомога для першокласників у розмірі 5 000 грн покриває приблизно 38,7% розрахункової вартості повного кошика Codes.

Водночас базовий набір із навчального приладдя, рюкзака та сумки для змінного взуття оцінюється приблизно у 2 773 грн. Тож виплати достатньо, щоб закрити основні шкільні покупки та спрямувати залишок на інші потреби, наприклад, на одяг.

Як скоротити витрати на школу

Ось 5 найдієвіших способів:

«Пакунок школяра» — до 5 000 грн на шкільні покупки для першокласника. Акції магазинів — знижки близько 10−20%. Спільні закупівлі канцтоварів — економія до 20−30%. Вживані одяг та аксесуари — економія близько 30−50% та навіть більше. Промокоди, кешбек і порівняння цін.

Отже, заощадливий сценарій дозволяє вкластися приблизно у 5 тис. грн, середній бюджет становить 10−13 тис. грн, а розширений може перевищувати 20−30 тис. грн. Найбільша стаття витрат — одяг, а 5 тис. грн державної допомоги покривають близько 39% розрахункового повного кошика першокласника.

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