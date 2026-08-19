Нові пенсії для українців: що хочуть змінити вже з 2027 року Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Пенсіонерка із виплатами

У 2027 році уряд планує перейти на нову модель пенсійної системи.

Про це йдеться у Програмі діяльності Кабінету міністрів, повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Замість нинішньої «фрагментованої пенсійної системи» планують запровадити модель із чотирма складовими:

базовим захистом за віком,

страховою пенсією,

професійними пенсійними механізмами,

добровільними пенсійними накопиченнями.

Як це працюватиме

Базова виплата має забезпечувати захист людини після досягнення певного віку. Страхова пенсія залежатиме від сплачених людиною внесків. Окремо мають діяти професійні пенсійні програми та система добровільних накопичень.

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Для накопичувальної частини планують використати механізм автоматичного залучення — автозапис. Це означає, що працівника за замовчуванням включатимуть до системи без необхідності подавати окрему заяву, а частину зарплати автоматично спрямовуватимуть на пенсійні накопичення. Водночас людина зможе відмовитися від участі, подавши відповідну заяву.

Такий підхід уже застосовують у Великій Британії та Польщі. За рахунок автоматичного залучення він дає змогу охопити накопичувальною системою більше людей, ніж модель, за якої працівник має самостійно ініціювати участь.

Уряд планує забезпечити перехід на нову модель пенсійної системи у 2027 році.

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Також Finance.ua писав , що вихід на пенсію в Європі поступово відтерміновується. До кінця 2060-х років середній пенсійний вік у країнах ЄС може зрости майже до 67 років, а в окремих державах люди працюватимуть до 70−74 років. Причина — старіння населення та зменшення кількості працездатних громадян.

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