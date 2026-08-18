Відстрочка для студентів: що змінилось Сьогодні 19:16 — Особисті фінанси

Відстрочка для студентів: що змінилось

Дані студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації на час навчання, тепер будуть перевіряти в цифровому режимі.

І хоча звільнення від призову тепер надаватиметься на менший час, проте можливість його продовження залишається, а необхідні процедури можна буде пройти швидше.

Кого стоусується

Оформлення відстрочки по-новому стосується студентів, які здобувають будь-який науковий рівень.

Для всіх одноразово відстрочка діятиме лише один семестр — не довше за 6 місяців.

Надалі статус потрібно буде оновлювати.

Коли продовжать відстрочку

дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, що підтверджує право на відстрочку;

студент навчається за денною або дуальною формою.

Норма про послідовність освіти не змінюється. Людина, як і раніше, має право на відстрочку, якщо отримує наступний рівень освіти, тобто бакалавр має навчатися на магістра, а магістр — на аспірантурі. При чому цей рівень освіти військовозобов’язаним має здобуватися вперше.

ВЛК

На період дії відстрочки військовозобов’язані студенти не направляються на проходження військово-лікарської комісії.

Винятки можливі лише у двох випадках: особисте добровільне бажання студента пройти ВЛК, а також підписання контракту на службу в ЗСУ.

Що треба зробити

До початку навчання усім студентам слід особисто перевірити свій військово-обліковий документ, зокрема в електронних реєстрах, і переконатися в наявності актуальної відмітки про чинне відстрочення та правильності даних у базі ЄДЕБО.

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