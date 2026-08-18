Відстрочка для студентів: що змінилось
Дані студентів, які мають право на відстрочку від мобілізації на час навчання, тепер будуть перевіряти в цифровому режимі.
І хоча звільнення від призову тепер надаватиметься на менший час, проте можливість його продовження залишається, а необхідні процедури можна буде пройти швидше.
Про оновлені правила йдеться в постанові Кабінету Міністрів України № 978.
Кого стоусується
Оформлення відстрочки по-новому стосується студентів, які здобувають будь-який науковий рівень.
Для всіх одноразово відстрочка діятиме лише один семестр — не довше за 6 місяців.
Надалі статус потрібно буде оновлювати.
Коли продовжать відстрочку
- дані про них є в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, що підтверджує право на відстрочку;
- студент навчається за денною або дуальною формою.
Норма про послідовність освіти не змінюється. Людина, як і раніше, має право на відстрочку, якщо отримує наступний рівень освіти, тобто бакалавр має навчатися на магістра, а магістр — на аспірантурі. При чому цей рівень освіти військовозобов’язаним має здобуватися вперше.
ВЛК
На період дії відстрочки військовозобов’язані студенти не направляються на проходження військово-лікарської комісії.
Винятки можливі лише у двох випадках: особисте добровільне бажання студента пройти ВЛК, а також підписання контракту на службу в ЗСУ.
Що треба зробити
До початку навчання усім студентам слід особисто перевірити свій військово-обліковий документ, зокрема в електронних реєстрах, і переконатися в наявності актуальної відмітки про чинне відстрочення та правильності даних у базі ЄДЕБО.
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