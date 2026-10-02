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Як отримати довідку про доходи у податкової — інструкція

Особисті фінанси
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Підрахунок доходів
Підрахунок доходів
Перед поданням податкової декларації краще перевірити, які доходи офіційно зазначені за вами. Зробити це можна кількома способами — дистанційно або ж офлайн.
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області нагадали, що відомості про доходи містяться в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Як отримати інформацію про доходи онлайн

Один зі способів — скористатися Електронним кабінетом платника податків. Для цього потрібно:
  • увійти до кабінету за допомогою електронного ключа, хмарного сховища, id.gov.ua або Дія. Підпису;
  • у меню обрати розділ «ЕК для громадян»;
  • натиснути «Запит про суми виплачених доходів» та обрати «Створити»;
  • вказати потрібний період;
  • підписати запит.
Відповідь має надійти протягом кількох хвилин у розділ «Вхідні/вихідні документи».
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Отримати ці дані можна і через мобільний застосунок «Моя податкова», який доступний в App Store та Google Play. У застосунку потрібно:
  • авторизуватися за допомогою електронного ключа або хмарного сховища;
  • відкрити розділ «Послуги»;
  • обрати «Запит про суми виплачених доходів» та натиснути «+»;
  • вказати період;
  • підписати запит.
Результат з’явиться в розділі «Запит про суми виплачених доходів» протягом декількох хвилин.

Як отримати відомості особисто

Якщо отримати інформацію онлайн не виходить, можна звернутися до Центру обслуговування платників.
Із собою потрібно мати:
  • документ, що посвідчує особу;
  • РНОКПП;
  • заяву за формою № 10ДР, яку можна заповнити на місці.
Якщо замість платника звертається його представник, додатково потрібна нотаріально засвідчена довіреність.
Відомості про доходи надають протягом трьох робочих днів із дня звернення.
Як отримати довідку про доходи у податкової — інструкція
Водночас декларацію для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня 2026 року включно.
Раніше ми повідомляли, що податкова знижка дозволяє повернути частину податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплаченого протягом року. Йдеться про кошти, сплачені 2025 року, зокрема, за:
  • навчання у державних закладах освіти,
  • користування іпотечним житловим кредитом,
  • використання репродуктивних технологій,
  • благодійні внески та інші витрати.
Як отримати податкову знижку — ми розповідали тут.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДПСПлатники податків
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