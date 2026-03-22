Податкові знижки у 2026 році: про варіанти та необхідні документи

Податкові знижки від держави

2026 року українці можуть отримати від держави різні види повернення коштів та компенсацій. Йдеться не лише про соціальні виплати, а й про податкові знижки, повернення переплат, компенсації за пошкоджене житло, допомогу військовим після полону та інші програми підтримки.

Finance.ua зібрав основні випадки, коли держава може повернути гроші. Ми також прописуємо, хто має право на такі виплати, які документи потрібно подати і скільки часу триває розгляд заяв.

Податкові знижки

Одна з найпоширеніших можливостей повернути гроші — податкова знижка. Вона дозволяє повернути частину податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплаченого протягом року. Зробити це можна до 31 грудня 2026 року включно.

Йдеться про кошти, сплачені 2025 року, зокрема, за навчання у державних закладах освіти, користування іпотечним житловим кредитом, використання репродуктивних технологій, благодійні внески та інші витрати.

Як зазначають у Державній податковій службі України, до податкової знижки зараховуються лише фактично сплачені витрати, підтверджені документами. Це можуть бути квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери — головне, щоб у документах було зазначено і надавача послуг, і особу, яка здійснила оплату.

Як отримати податкову знижку?

Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до органу контролю, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджувальні документи (копії квитанції, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення тощо), а також паспорт та ідентифікаційний код.

Податкова декларація подається за вибором платника податків в один із таких способів:

особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган Державної податкової служби (ДПС) за місцем обліку;

надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

через Електронний кабінет платника (найбільш популярний та зручний спосіб).

Після подання декларації кошти повертаються протягом 60 календарних днів. Водночас сума податкової знижки не може перевищувати розмір річного доходу, отриманого у вигляді заробітної плати.

Податкова знижка за навчання

Найчастіше українці користуються податковою знижкою за оплату навчання в університетах на контрактній формі. Але вона також доступна і у випадку оплати навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти.

Тобто, якщо людина або її близькі родичі оплатили навчання у зазначених закладах освіти, частину витрат можна повернути. Ця знижка доступна українцям, які працюють офіційно (з них утримується ПДФО 18%) і сплачували за навчання себе чи близьких родичів першого ступеня: дітей, чоловік/дружину, батьків.

Податкова знижка на навчання, джерело фото: pixabay

Ліміт повернення залежить від того, за чиє навчання ви сплачували: якщо це ви самі чи дорослий родич (чоловік/дружина, батьки), то держава поверне до 100% ваших витрат, але не більше суми ПДФО, яку ви сплатили за весь рік.

Для кожної дитини ліміт фіксований — 18% від мінімальної зарплати. На 2026 рік це 1530 грн на одну дитину (18 % від мінімальної заробітної плати 8500 грн). Тобто, як бачимо, податкова знижка за навчання напряму залежить від того, за чиє навчання ви платили.

Наприклад, батько з зарплатою 240 тис. грн/рік (ПДФО 43 тис. грн) сплатив 50 тис. грн за виш дитини — повернуть лише 1440 грн (18% від мінімальної зарплати за 2025 рік). А за своє навчання за ті ж 50 тис. грн дадуть 9 тис. грн (18% витрат у межах ПДФО).

Хто має право:

студент, який офіційно працює та сплачує ПДФО;

батьки студента/дитини;

чоловік або дружина;

опікуни.

Як оформити?

Подайте декларацію про доходи за 2025 рік до 31 грудня 2026 року через Електронний кабінет платника податків , особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку чи поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Які документи необхідно додати до Декларації:

копію паспорта (1, 2 сторінки та сторінка реєстрації місця проживання (прописки) - і учня/студента, і члена сім’ї, який подає Декларацію на отримання податкової знижки);

копію договору з навчальним закладом;

копію квитанції про оплату за навчання за звітний рік;

документи, які підтверджують ступінь споріднення, а саме: копію свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб, якщо сплата була за чоловіка (дружину);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків: учня/студента і члена сім’ї (того, хто подає Декларацію на отримання податкової знижки);

оригінали довідки з місця роботи про нараховану заробітну плату, утриманий податок на доходи фізичних осіб та суми податкової соціальної пільги (в разі її наявності) за звітний податковий рік;

реквізити банківського рахунку для перерахування суми отриманої податкової знижки (номер рахунку, найменування та МФО банку).

Зверніть увагу, якщо фізособа протягом звітного року не отримувала доходи у вигляді зарплати, то вона не зможе скористатися податковою знижкою. Тобто отримати таку знижку може лише фізособа, яка отримує офіційну зарплату і сплачує з неї податок на доходи у розмірі 18 %.

Податкова знижка в Україні 2026 року охоплює не лише витрати на навчання, а й низку інших напрямків, які дозволяють повернути частину сплаченого ПДФО. Серед них — відсотки за іпотеку, благодійні внески, витрати на репродуктивні технології та переобладнання авто на газ. Нижче детально розберемо кожен випадок, умови, документи та терміни.

Податкова знижка за іпотечні відсотки

Податкова знижка за іпотечні відсотки дозволяє тисячам українців 2026 року суттєво зменшити фінансове навантаження від кредиту на житло — це один із найвигідніших інструментів для тих, хто взяв іпотеку на квартиру, будинок чи навіть кімнату.

Така знижка доступна резидентам України, які сплачують відсотки за іпотечним кредитом саме на придбання чи будівництво житла, що є вашим основним місцем проживання — це легко підтвердити реєстрацією у паспорті чи паспорті громадянина. Держава повертає частину фактично сплачених відсотків, але не більше суми вашого річного оподатковуваного доходу від зарплати (після вирахування ПСП та ЄСВ), і це право діє цілих 10 років поспіль — від моменту введення житла в експлуатацію чи оформлення права власності.

Знижка за іпотечні відсотки

Наприклад, родина протягом року заробила близько 300 тис. грн. Із цієї суми було сплачено приблизно 54 тис. грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Якщо за рік сім’я виплатила 60 тис. грн відсотків за іпотечним кредитом, ці витрати можна включити до податкової знижки. Оскільки ставка ПДФО становить 18%, держава може повернути частину сплаченого податку — приблизно 10 800 грн.

Фактично це означає, що частина податку, який людина вже заплатила державі, повертається на її банківський рахунок після подання декларації.

Важливо, що сума повернення не може бути більшою, ніж податок, сплачений протягом року. Тобто, чим більший офіційний дохід і витрати на відсотки за іпотекою, тим більшою може бути податкова знижка.

Як оформити?

Подайте декларацію за 2025 рік до 31 грудня 2026 року через Електронний кабінет платника податків або особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку чи поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Додайте кредитний та іпотечний договори (нотаріально завірений), виписки з банку з розбивкою відсотків — і за 60 днів гроші надійдуть на картку.

Податкова знижка за благодійні внески

Податкова знижка за благодійні внески — це вигідний бонус для українців 2026 року, які підтримують суспільно корисні ініціативи, адже держава повертає частину податку за ваші пожертви, стимулюючи добрі справи.

Така знижка доступна резидентам, які перераховували гроші чи майно неприбутковим організаціям (включно з релігійними громадами, волонтерами чи ЗСУ) у вигляді пожертвувань або благодійних внесків на науку, освіту, культуру, спорт чи медичну допомогу — але не більше 4 % від загального оподатковуваного доходу за 2025 рік і не перевищуючи сплаченого ПДФО. Обмеження чіткі: не підходять політичні внески, перекази за кордон чи комерційні проєкти. Як зазначають у ДПС, перекази на особисті рахунки волонтерів, а також внески на спеціальні рахунки Національного банку України чи United24 також не враховуються, адже ці отримувачі не мають статусу неприбуткових організацій.

Знижка за благодійні внески

Наприклад, якщо за рік людина заробила 240 тис. грн, із цієї суми було сплачено приблизно 43 тис. грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Припустимо, що протягом року вона перерахувала 9600 грн на благодійний фонд, який підтримує Збройні сили України. Це становить 4 % річного доходу, тобто повністю вкладається у ліміт витрат, які можна врахувати для податкової знижки. У такому випадку держава може повернути 18% від суми внеску — приблизно 1728 грн.

Фактично це означає, що частину витрат на благодійність компенсують через повернення раніше сплаченого податку. Водночас закон встановлює обмеження: для податкової знижки враховуються благодійні внески не більше ніж 4 % річного доходу. Якщо людина пожертвувала більше, повернення податку розрахують лише в межах цього ліміту.

Як оформити?

Подайте декларацію за 2025 рік до 30 квітня 2026-го чи до 31 грудня через Електронний кабінет платника податків або особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку чи поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Додайте чеки, виписки банку та акти від отримувача.

Документи мають містити інформацію про благодійника та отримувача внеску.

Податкова знижка за репродуктивні технології

Українці, які борються з безпліддям, можуть розраховувати на солідну податкову підтримку від держави — повне відшкодування витрат на допоміжні репродуктивні технології (ДРТ), такі як ЕКЗ (екстракорпоральне запліднення) чи сурогатне материнство. Це право поширюється на резидентів з офіційною зарплатою (з ПДФО), хто сплачував послуги для себе чи подружжя в акредитованих клініках з ліцензією МОЗ — за договором з ФОП чи юрособою.

У 2026 році повний базовий цикл ЕКЗ в Україні коштує орієнтовно 40−90 тис. грн (без ліків — 44−92 тис. грн з урахуванням ICSI), залежно від клініки та протоколу.

Наприклад, якщо за 2025 рік людина заробила 400 тис. грн і сплатила приблизно 64 тис. грн ПДФО, вона може скористатися податковою знижкою за витрати на ЕКЗ. Якщо на процедуру витратили 80 тис. грн, ця сума підпадає під знижку, адже вона менша за третину річного доходу (приблизно 118 тис. грн). У такому випадку держава може повернути близько 14 400 грн — це 18 % від витраченої суми. Фактично йдеться про повернення частини раніше сплаченого податку.

Довідка Finance.ua Важливо: держава не компенсує всю суму витрат. Повернути можна лише 18% від витраченої суми — тобто частину податку на доходи фізичних осіб у межах встановленого ліміту. Водночас ФОПи не можуть отримати таку знижку з доходів від підприємницької діяльності.

Як отримати знижку?

Щоб отримати повернення коштів, потрібно подати декларацію про доходи через Електронний кабінет платника податків або особисто платником податків або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку чи поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. До декларації потрібно додати:

договір із медичною клінікою;

квитанції або чеки про оплату процедур;

медвисновки/довідки;

свідоцтво про шлюб (для подружжя);

довідку про доходи.

Подати декларацію можна до кінця 2026 року, а розгляд заяви та повернення коштів зазвичай займає до 60 днів.

Податкова знижка за переобладнання авто на газ

Податкову знижку можна отримати і за переобладнання автомобіля на альтернативне пальне — наприклад, зріджений газ або біогаз. Головна умова — роботи мають бути виконані на сертифікованій СТО, а зміни повинні бути офіційно внесені до техпаспорта автомобіля.

До податкової знижки можна включити частину витрат на таке переобладнання — орієнтовно до 10 тис. грн (це близько 50% мінімальної зарплати 2026 року).

Знижка за переобладнання авто на ГБО

Наприклад, якщо власник авто витратив 10 тис. грн на встановлення газобалонного обладнання, держава може повернути 18 % від цієї суми — приблизно 1800 грн у вигляді податкової знижки.

Щоб отримати компенсацію, потрібно подати декларацію про майновий стан і доходи та додати документи, які підтверджують витрати: акти виконаних робіт, чеки, сертифікат СТО і техпаспорт авто з відміткою про переобладнання.

Такі витрати зазначаються у додатках до декларації про майновий стан і доходи. Подати документи можна традиційно через Електронний кабінет платника податків або інші офіційні сервіси. Важливо зберігати всі чеки та документи — це допоможе швидше отримати повернення податку.

