Публічний доступ до декларацій військових: що пропонує Кабмін Сьогодні 16:37 — Особисті фінанси

Військовослужбовець

Після завершення воєнного стану декларації окремих категорій українців можуть залишатися закритими для публічного доступу ще протягом року. Таку зміну пропонує законопроєкт, який схвалив Кабінет Міністрів України.

Йдеться про людей, для яких оприлюднення інформації про місце проживання, фінансовий стан чи членів родини може створювати додаткові ризики для безпеки.

Кого стосуватимуться зміни

Пропозиція стосується осіб, які безпосередньо:

беруть участь у воєнних або бойових діях,

виконують завдання в інтересах національної безпеки й оборони України,

або перебувають на тимчасово окупованих територіях у зв’язку зі збройною агресією росії.

Публічний доступ до їхніх декларацій пропонують відкривати лише через один рік після припинення або скасування воєнного стану.

Мета такого рішення — зменшити ризики для військовослужбовців, правоохоронців, розвідників, інших людей, залучених до оборони країни, а також членів їхніх сімей. Адже завершення воєнного стану не означає автоматичного зникнення всіх безпекових загроз.

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Водночас законопроєкт не скасовує обов’язку подавати декларації. Зміни стосуються лише строків відкриття інформації для публічного доступу для окремих категорій людей.

Таким чином пропонується зберегти баланс між захистом тих, хто виконує завдання в умовах збройної агресії, та вимогами щодо прозорості й запобігання корупції.

Після завершення визначеного періоду декларації залишатимуться важливим інструментом громадського контролю. Запропонований рік відтермінування має дати час для адаптації та належної роботи механізмів контролю після завершення воєнного стану.

Хто з військовослужбовців обовʼязково подає декларації

Наразі для військовослужбовців Збройних Сил діє відтермінування на подачу декларацій, зазначають у Міноборони. Водночас законодавством встановлено, що окремі категорії військовослужбовців і державні службовці периметра Міноборони в обов’язковому порядку мають подавати декларацію навіть в умовах дії воєнного стану. Йдеться про:

міністрів та їхніх заступників;

військовослужбовців апарату Міністерства оборони України (включно з відрядженими);

членів військово-лікарських та лікарсько-льотних комісій (включно з відрядженими);

військовослужбовців ТЦК та СП (крім осіб рядового складу підрозділів охорони);

осіб, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт та послуг оборонного призначення або контролюють їх якість.

Хто звільнений від подачі декларацій

Згідно з законом на період дії воєнного стану звільнені від подання декларацій:

військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом (рядового, сержантського, молодшого офіцерського складу);

мобілізовані військовослужбовці, резервісти та призвані особи офіцерського складу;

працівники соціальної сфери, охорони здоров’я, освіти, науки, культури та спорту (крім керівників).

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