Новачкам готові платити майже 30 тис. грн: як змінився ринок праці за рік Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Зарплата

Минув рік відтоді, як чоловікам віком 18−22 років дозволили перетинати державний кордон. Тепер наслідки для ринку праці можна оцінювати не за прогнозами, а за реальними даними: молодих чоловіків серед кандидатів стало менше, а роботодавці дедалі частіше стикаються з дефіцитом працівників і готові підвищувати зарплати навіть тим, хто лише починає кар’єру.

Work.ua порівняв дані за липень 2025-го та липень 2026 року: скільки чоловіків 18−22 років відгукувалися на вакансії, яку роботу вони шукали та яку зарплату очікували. Окремо сервіс опитав 967 роботодавців, щоб з’ясувати, як за рік змінився дефіцит кадрів.

Молодих чоловіків серед кандидатів стало на 19% менше

У липні 2025 року на вакансії Work.ua відгукувалися 16 712 чоловіків віком 18−22 років. Через рік їхня кількість скоротилася до 13 483 — тобто на 19%. Серед жінок цієї ж вікової групи падіння було значно меншим: кількість кандидаток зменшилася лише на 2% — із 33 493 до 32 963.

При цьому загальна кількість кандидатів за той самий період, навпаки, зросла на 11%. Тобто динаміка серед молодих чоловіків помітно відрізняється від загального руху ринку праці.

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Найбільше скорочення кількості відгуків чоловіків 18−22 років зафіксували у категоріях «Культура, музика, шоу-бізнес» — на 41%, «Бухгалтерія, аудит» — на 30%, а також «Готельно-ресторанний бізнес, туризм», «Секретаріат, діловодство, АГВ» і «Роздрібна торгівля» — на 29%.

Водночас у чотирьох із 28 проаналізованих категорій молодих чоловіків серед кандидатів стало більше. У «Страхуванні» та «Юриспруденції» їхня кількість зросла на 19%, у «Будівництві, архітектурі» — на 13%, а в «Топменеджменті, керівництві вищої ланки» — на 10%.

Роботодавці відчули посилення дефіциту

Зменшення кількості молодих чоловіків серед кандидатів відбувається на тлі загального дефіциту кадрів. За результатами опитування 967 роботодавців, 68% тією чи іншою мірою відчули його посилення за останній рік.

Найгостріше нестачу працівників відчувають у готельно-ресторанному бізнесі, роздрібній торгівлі, будівельній, деревообробній та харчовій промисловості. Також серед таких галузей — оптова торгівля, металургія, автобізнес та автосервіс, машинобудування, транспорт і логістика.

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Особливо показовим є перетин цих даних із динамікою кандидатів. Наприклад, у готельно-ресторанному бізнесі та роздрібній торгівлі традиційно висока частка молоді серед кандидатів, а кількість відгуків чоловіків 18−22 років за рік скоротилася приблизно на 29%.

Новачкам зарплати підвищують швидше

Одна з реакцій роботодавців на дефіцит працівників — підвищення зарплат. За останній рік медіанна зарплата у вакансіях на Work.ua зросла на 20%.

Водночас пропозиції для тих, хто лише виходить на ринок праці, зростали ще швидше:

у вакансіях із позначкою «Студентам» — із 23 950 до 29 700 грн , або на 24%;

, або на 24%; у вакансіях із позначкою «Без досвіду» — із 23 500 до 29 000 грн, або на 23%.

Для порівняння, загальна медіанна зарплата у вакансіях на Work.ua зараз становить 30 000 грн.

Таким чином, розрив між пропозиціями для початківців і середньоринковою зарплатою майже зник. Роботодавці вже готові платити кандидатам без досвіду майже стільки ж, скільки становить медіанна зарплата за всіма вакансіями.

Водночас це не обов’язково означає, що компанії намагаються саме втримати в Україні чоловіків 18−22 років. Зарплати зростають на всьому ринку через дефіцит кадрів, а швидше підвищення пропозицій для початківців може бути частиною цієї загальної тенденції.

Зарплатні очікування молодих чоловіків зросли на 14%

Медіанна бажана зарплата чоловіків віком 18−22 років у липні 2025 року становила 22 000 грн. У липні 2026-го — вже 25 000 грн. Отже, за рік очікування зросли на 14%.

При цьому зарплатні побажання молодих чоловіків збільшувалися повільніше, ніж пропозиції роботодавців. Різкого стрибка очікувань після появи можливості виїжджати за кордон дані Work.ua не показують.

Це важливо і для порівняння з ринком праці в ЄС. Саме зіставлення зарплат не показує повної картини, адже молодим людям за кордоном також доводиться конкурувати з місцевими працівниками. Відсутність досвіду, незнання мови чи нерелевантність освіти можуть обмежувати вибір вакансій.

Крім того, рішення про виїзд не обов’язково має фінансову мотивацію — на нього можуть впливати безпекові та інші обставини.

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