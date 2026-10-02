Скільки коштує переїзд в інше місто?

Скільки коштує переїхати в інше місто

Зміна місця проживання — завжди стрибок у невідоме. Цей стрибок вимагає не лише емоційної готовності, а й тверезого фінансового розрахунку.

За останні роки мільйони українців були змушені або свідомо вирішили змінити місто: хтось шукав безпеки на заході країни, інші їхали за кар’єрними можливостями до столиці, треті просто бажали іншого ритму життя.

Головна пастка переїзду полягає в тому, що більшість людей планує бюджет, орієнтуючись лише на щомісячну оренду. На практиці ж саме підготовчий етап і перший місяць «з'їдають» у 3−4 рази більше грошей.

Finance.ua зібрав реальні історії трьох українок, порівняли вартість життя в Києві, Ужгороді, Дніпрі та Кам’янському та підготував розрахунок, скільки насправді потрібно мати «на старті», щоб переїзд не перетворився на фінансовий стрес.

Валерія, 28 років: з Дніпра до Києва

У серпні 2023 року Валерія здійснила свою давню мрію і переїхала з рідного Дніпра до столиці. Вона розповідає, що готувалася довго й багато економила.

«У Дніпрі я жила заощадливо аби створити собі „подушку безпеки“ про всяк випадок. Влітку, а точніше в серпні 2023-го, я почала свій життєвий шлях у столиці», — каже вона.

Найбільшим ударом по бюджету стала оренда. Знайти квартиру без рієлтора виявилося майже неможливо, тож довелося віддати 50% комісії від місячної вартості. На той момент Валерія винаймала смарт-квартиру за 11 тис. грн.

«Згідно з договором, я мала сплатити одразу за два місяці: за перший і останній. У сумі це вийшло 11 тис. + 11 тис. + 5,5 тис. (50% рієлтору) = 27,5 тис. гривень. Для початку — це великі витрати, які у тебе мінусують одразу», — розповідає дівчина.

Далі були перевезення речей (близько 1 тис. грн), побутова хімія, рушники, дрібниці для декору (понад 2,5 тис. грн), посуд (3−3,5 тис. грн) і перша закупка продуктів «з нуля» — від цукру й спецій до м’яса та круп. Окремо вона залишила собі 10 тис. грн на життя до першої зарплати. Роботу дівчина знайшла у Києві ще до переїзду.

Зараз Валерія живе з чоловіком у його квартирі. Комунальні виходять близько 3 тис. грн, харчування на двох — приблизно 25 тис. грн. Проїзд у Києві (по 30 грн в один бік. — Ред.) швидко стає помітною статтею витрат.

«Якщо в обидві сторони, без зміни маршруту, ми вдень платимо 120 грн, щоб добратися до роботи і з роботи. Також медицина — це недешеве задоволення. Ще до витрат можна віднести спортивні секції та відпочинок із друзями», — каже вона.

Найбільше витрат у Києві забирає оренда житла

Однак пара не зупиняється на одній роботі. Дівчина каже, що у кожного є підробіток.

«Якщо в цілому — нам вистачає. Однак хочеться відкласти гроші про всяк випадок, і через стрімкий ріст цін це зробити все складніше. З цим рівнем життя в країні, я вважаю, щоб жити безтурботним життям, недостатньо і трьох робіт», — вважає Валерія.

Катерина, 36 років: з Дніпра до Ужгорода

Катерина переїхала з чоловіком і дітьми на початку 2022 року через обстріли. У Дніпрі мали власну квартиру, тож в Ужгороді довелося шукати оренду з нуля.

«Головною проблемою і найбільшою витратою під час переїзду було житло. Ціни там злетіли від початку вторгнення. Крім того, рієлтори просять комісію 50% від вартості, а ще й більшість просять оплату за перший і останній місяць. Потрібно було відразу віддати 75 тис. гривень. Ми домовились із власником і віддали суму кількома частинами», — згадує Катерина.

В Ужгороді відносно спокійно, але житло є досить недешевим

Перевезення речей і квитки на потяг для сім’ї з п’яти осіб обійшлися приблизно в 5−6 тис. Ще близько 4 тис. пішло на побутову хімію, постіль і посуд, яких не вистачало в новій квартирі.

Зараз оренда коштує 30 тис. грн, комунальні — приблизно 6 тис. грн на чотирьох. Власної машини у родини немає, тож до садка і школи часто доводиться брати таксі.

«Таксі обходиться 150−220 грн в один бік. Якщо їздити щодня туди і назад, виходить максимум 7−8 тис. гривень. Ми з чоловіком працюємо з дому, тому на проїзд майже не витрачаємо, лише на вихідних», — пояснює вона.

Харчування і базові покупки, за словами Катерини, майже такі самі, як у Дніпрі.

«Не можу сказати, що тут дорожче усе. Єдине, у чому відчутна різниця з Дніпром — це житло. Ми нещодавно здали нашу квартиру в оренду, але це все одно покриває лише 50% витрат на житло в Ужгороді», — розповідає Катерина.

Рита, 26 років: з Кам’янського до Дніпра

Рита переїхала наприкінці травня 2026 року. Вона працює SMM-спеціалісткою віддалено, тож робота не була причиною. Просто захотілося жити самостійно в більшому місті.

«До цього я жила в Кам’янському фактично все життя. Дніпро для мене не був абсолютно новим містом — я досить часто туди їздила. Основна причина переїзду була не робота. Просто зрозуміла, що хочу жити окремо й у більшому місті», — розповідає Рита.

Вона готувалася більше, ніж пів року: відкладала гроші, дивилася оголошення. Спочатку думала шукати сусідку, щоб зекономити, але потім вирішила жити сама.

«Найбільша помилка, яку я зробила — думала, що переїзд коштує тільки вартості оренди. Насправді найбільше грошей пішло саме на заселення та усілякі додаткові покупки», — розповідає дівчина.

Однокімнатну квартиру вона знайшла за 12 тис. грн. Одразу віддала 12 тис. за перший місяць і ще 12 тис. страхового платежу — разом 24 тис. грн. Рієлтору платити не довелося.

Попри близькість до фронту, житлов в Дніпрі також не є дешевим

Перевезення речей коштувало близько 3 тис. грн, дрібниці для квартири: 2−3 тис. грн, перша закупка в супермаркеті 2,5 тис. грн.

«У підсумку я б сказала, що приблизно 40 тис. гривень пішло на сам переїзд і облаштування», — розповідає Рита.

Зараз її місячний бюджет 25−27 тис. гривень: 12 тис. оренда, 1,5−1,8 тис. комунальні, 6−7 тис. продукти, 700−900 грн транспорт, ще 2−3 тис. на каву, доставки і розваги.

«У Кам’янському я могла значно більше відкладати, тому що витрати на повсякденне життя були нижчими, за житло я взагалі не платила. У Дніпрі набагато простіше витрачати гроші. Постійно з’являються якісь додаткові витрати», — каже Рита.

Порівняння вартості життя 2026 року

За даними ЛУН, на початок вересня 2026 року орієнтовні середні ціни оренди однокімнатних квартир такі:

Місто 1-кімнатна квартира Ужгород 22–29 тис. грн Одне із найдорожчих міст через високий попит Київ 16–18 тис. грн Останніми місяцями ціни трохи знизились Дніпро 12–14 тис. грн Вартість житла стабільно зростає Кам’янське 7–10 тис. грн Значно дешевше за обласний центр. Діапазон цін — від 5 до 12–15 тис. грн

Комунальні послуги

Влітку для однокімнатної квартири зазвичай виходить 1,5−3 тис. грн. Взимку сума відчутно зростає через опалення — часто до 4−7 тис. грн і більше залежно від площі, стану будинку та регіону. Тарифи на воду, електроенергію та вивіз сміття також відрізняються між містами, але основна різниця саме в опалювальному сезоні.

Транспорт

У Києві разовий проїзд коштує 30 грн, у Дніпрі 10−23 грн, в Ужгороді — близько 23 грн. У Кам’янському проїзд у трамваї коштує 10 грн, у автобусах і маршрутках 14−20 грн залежно від маршруту. Якщо ж доводиться регулярно користуватися таксі, витрати легко сягають 7−8 тис. грн на місяць.

Харчування

На одну людину за домашнього приготування орієнтовно 5−8 тис. грн на місяць. У комфортнішому режимі з доставками і походами до кафе 10−13 тис. грн.

Можливості працевлаштування та пошук роботи

За даними Work.ua на вересень 2026 року середня зарплата (медіана за вакансіями) становить:

Київ — 37,5 тис. грн

Дніпро — 30 тис. грн

Ужгород — 30 тис. грн

по Україні загалом — 30 тис. грн

У Кам’янському окремої статистики немає, але рівень оплати праці тут традиційно нижчий за обласний центр. Орієнтовно 23−27 тис. грн залежно від сфери.

Київ посідає провідні позиції й за кількістю вакансій, й за рівнем зарплат, особливо в IT, фінансах, маркетингу та управлінні. Дніпро пропонує багато вакансій у промисловості, логістиці, торгівлі та IT. Ужгород має обмеженіший місцевий ринок, тому багато хто працює віддалено.

Важливо розуміти, що пошук саме локальної роботи після переїзду часто займає від кількох тижнів до 1−3 місяців. У великих містах конкуренція вища, але й варіантів більше.

У менших містах і на заході країни, зокрема в Ужгороді, знайти добре оплачувану офісну роботу на місці складніше, тому віддалена зайнятість або робота з підробітками стає поширеним рішенням. Саме тому багато хто переїжджає, уже маючи стабільний віддалений дохід.

Скільки грошей варто мати «на старті»

Модельний розрахунок для однієї людини (ціни станом на вересень 2026 року):

Одноразові витрати:

оренда (перший + останній/страховий платіж) + можлива комісія рієлтору 20−40 тис. грн (у Кам’янському нижче, в Ужгороді суттєво вище);

перевезення + первинне облаштування (посуд, дрібниці) 6−10 тис. грн;

перша закупка продуктів і побутових речей «з нуля» (коли в квартирі немає нічого) 4−7 тис. грн.

Разом стартові витрати від 30−40 тис. грн у Кам’янському до 50−70+ тис. грн в Ужгороді чи центрі Києва.

Фінансова подушка на 2−3 місяці життя:

У мінімальну суму «на старті» входить оренда, комунальні, їжа, транспорт та мінімум непередбачених витрат.

Кам’янське — 70−90 тис. грн

Дніпро — 85−110 тис. грн

Київ — 100−130 тис. грн

Ужгород — 130−160+ тис. грн

Ці суми дозволять закрити заселення і спокійно прожити 2−3 місяці навіть якщо перша зарплата затримається або робота знайдеться не одразу.

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Отже, усі історії сходяться в одному: найбільша пастка — недооцінити саме стартові витрати. Щомісячна оренда «б'є» по гаманцю постійно, але саме необхідність одразу віддати два-три місячні платежі плюс облаштування «з нуля» найчастіше стає критичною.

Великі міста надають більше можливостей для заробітку і розвитку, але й витрати там вищі. Не лише через оренду, а й через більшу кількість приводів витратити гроші. Менші міста, як Кам’янське, дозволяють швидше накопичувати, проте ринок праці там обмеженіший.