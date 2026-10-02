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Базова соціальна допомога: законопроєкт підтримали до другого читання

Особисті фінанси
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Нова система об’єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм
Нова система об’єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм
Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув поправки народних депутатів і підтримав до другого читання урядовий законопроєкт про запровадження Базової соціальної допомоги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Проходження другого читання є етапом перед винесенням документа на голосування в сесійній залі парламенту для остаточного ухвалення. Законопроєкт передбачає зміни до системи державних виплат і запровадження єдиного адресного інструменту фінансової підтримки українських родин.

Що відомо про Базову соціальну допомогу

Базова соціальна допомога — це перший крок до нової моделі підтримки для сімей з низьким доходом, у якій головним критерієм для надання допомоги є не належність людини до певної категорії, а реальні потреби родини, її доходи та життєві обставини.
Нова система об’єднує розрізнені виплати в єдиний зрозумілий механізм і підсилює грошову підтримку комплексним супроводом: соціальними послугами, кейс-менеджментом і допомогою з працевлаштуванням.
Головна мета — допомогти родині подолати подолати складні життєві обставини та повернутися до економічної самостійності.
Ключові зміни, передбачені законопроєктом:
  • допомогу розраховуватимуть на всю родину з урахуванням її середньомісячного сукупного доходу та майнового стану, а не призначатимуть окремо кожному члену сім’ї за різними критеріями;
  • розмір БСД визначатимуть індивідуально для кожної сім’ї — як різницю між базовою величиною для родини та її середньомісячним сукупним доходом;
  • грошову підтримку поєднають із соціальними послугами та заходами сприяння зайнятості;
  • соціальний менеджер оцінюватиме потреби родини та організовуватиме ведення випадку;
  • для непрацюючих працездатних членів сім’ї передбачатиметься персоналізована підтримка для повернення до економічної активності.
Наступним кроком законопроєкт буде винесено на розгляд народними депутатами України в сесійній залі Верховної Ради.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що базова соціальна допомога виплачується найбільш вразливим категоріям населення. Оформити виплату можна як через застосунок «Дія», так і у сервісних центрах Пенсійного фонду. Сума базової соціальної допомоги розраховується індивідуально. Її розраховують як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім’ї та середньомісячним сукупним доходом родини.
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомогаЗаконопроєкти
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