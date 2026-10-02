За два роки медіанні зарплати у вакансіях учителів, викладачів, репетиторів і вихователів збільшилися. Найпомітніше за останній рік зросла медіанна зарплата вчителів і викладачів.
Про це свідчать дані OLX Робота.
Як змінилися зарплати освітян у 2026 році
З 1 січня 2026 року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників підвищили на 30%. Із 1 вересня 2026 року відбулося ще одне підвищення на 20%.
За два роки медіанна зарплата зросла за такими категоріями:
- учитель / викладач: у 2025 медіанна зарплата зросла на +3% до 15,5 тис. грн, а у 2026 — ще на +29%, до 20 тис. грн;
- репетитор: у 2025 році +30% до 19,5 тис. грн, а у 2026 — на +3% до 20 тис. грн;
- вихователь: у 2025 році спостерігали +23% до 16 тис. грн, а у 2026 — на +16% до 18,5 тис. грн.
Таким чином, за два роки медіанна зарплата у вакансіях учителя / викладача зросла на 32%, репетитора на 33%, а вихователя на 39%.
Водночас фактичний дохід працівника сфери освіти може бути вищим за основну ставку завдяки надбавкам і доплатам, зокрема за додаткове навантаження.
«Наразі ми вже бачимо помітне зростання зарплатних пропозицій у сфері освіти. Водночас важливо розуміти, що в державних навчальних закладах сюди можуть також додаватись доплати та надбавки за престижність, вислугу років, класне керівництво, якщо ми говоримо про вчителів. Із нововведеннями, з 1 вересня, очікуємо, що зарплати освітян зростуть і це дуже позитивно з огляду на значення освіти та нестачу фахівців в освітній сфері», — прокоментувала керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.
Де найбільше зросли зарплати вчителів
На посаду вчителя / викладача помітні зміни відбулись у Дніпропетровській та Одеській областях: медіанна зарплата за рік стала вищою на +33%, до 17 тис. грн та 20 тис. грн відповідно. У Київській фіксували +19%, до 25 тис. грн.
Як змінилися зарплати вихователів
Щодо професії вихователя найбільше зростання фіксували у Харківській області (+27% до 17,5 тис. грн), Київській (+13% до 22,5 тис. грн) та Одеській (+7% до 16 тис. грн).
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд зберіг окрему щомісячну доплату 2600 грн для педагогів, які очно або у змішаному форматі працюють у прифронтових і прикордонних громадах. Виплати до кінця 2026 року забезпечать завдяки перерозподілу коштів між місцевими бюджетами. Також ми розповідали, що українські вчителі загалом задоволені обраною професією, однак низькі зарплати, перевантаження, обмежені можливості кар’єрного розвитку залишаються головними проблемами освітньої сфери.