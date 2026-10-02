Фактичний дохід працівника сфери освіти може бути вищим за основну ставку

За два роки медіанні зарплати у вакансіях учителів, викладачів, репетиторів і вихователів збільшилися. Найпомітніше за останній рік зросла медіанна зарплата вчителів і викладачів.

Про це свідчать дані OLX Робота

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Як змінилися зарплати освітян у 2026 році

З 1 січня 2026 року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників підвищили на 30%. Із 1 вересня 2026 року відбулося ще одне підвищення на 20%.

За два роки медіанна зарплата зросла за такими категоріями:

учитель / викладач: у 2025 медіанна зарплата зросла на +3% до 15,5 тис. грн, а у 2026 — ще на +29%, до 20 тис. грн;

репетитор: у 2025 році +30% до 19,5 тис. грн, а у 2026 — на +3% до 20 тис. грн;

вихователь: у 2025 році спостерігали +23% до 16 тис. грн, а у 2026 — на +16% до 18,5 тис. грн.

Таким чином, за два роки медіанна зарплата у вакансіях учителя / викладача зросла на 32%, репетитора на 33%, а вихователя на 39%.

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Водночас фактичний дохід працівника сфери освіти може бути вищим за основну ставку завдяки надбавкам і доплатам, зокрема за додаткове навантаження.

«Наразі ми вже бачимо помітне зростання зарплатних пропозицій у сфері освіти. Водночас важливо розуміти, що в державних навчальних закладах сюди можуть також додаватись доплати та надбавки за престижність, вислугу років, класне керівництво, якщо ми говоримо про вчителів. Із нововведеннями, з 1 вересня, очікуємо, що зарплати освітян зростуть і це дуже позитивно з огляду на значення освіти та нестачу фахівців в освітній сфері», — прокоментувала керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

Де найбільше зросли зарплати вчителів

На посаду вчителя / викладача помітні зміни відбулись у Дніпропетровській та Одеській областях: медіанна зарплата за рік стала вищою на +33%, до 17 тис. грн та 20 тис. грн відповідно. У Київській фіксували +19%, до 25 тис. грн.

Як змінилися зарплати вихователів

Щодо професії вихователя найбільше зростання фіксували у Харківській області (+27% до 17,5 тис. грн), Київській (+13% до 22,5 тис. грн) та Одеській (+7% до 16 тис. грн).

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд зберіг окрему щомісячну доплату 2600 грн для педагогів, які очно або у змішаному форматі працюють у прифронтових і прикордонних громадах. Виплати до кінця 2026 року забезпечать завдяки перерозподілу коштів між місцевими бюджетами.