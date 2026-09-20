Українські педагоги назвали низькі зарплати найбільшим розчаруванням у професії

Проблеми із залученням кадрів починаються ще до виходу молодих спеціалістів на ринок праці: 19% студентів педагогічних спеціальностей уже планують у майбутньому змінити професійну сферу.
Дослідження фіксує нестачу вчителів фізики, математики, англійської мови та інформатики.
Також 22% учителів працюють без присвоєної кваліфікації «вчитель», а 51% директорів шкіл вважають відсутність педагогічної підготовки ризиком для якості викладання.
Раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2026 рік, у якому закладено підвищення заробітних плат педагогічним працівникам. Так, з 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.