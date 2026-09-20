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Українські педагоги назвали низькі зарплати найбільшим розчаруванням у професії

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73% учителів розчаровує зарплата
73% учителів розчаровує зарплата, Фото: magnific
Українські вчителі загалом задоволені обраною професією, однак низькі зарплати, перевантаження, обмежені можливості кар’єрного розвитку залишаються головними проблемами освітньої сфери.
Про це свідчить дослідження «Становлення нового українського вчителя», проведене ЮНЕСКО на запит Верховної Ради та Міністерства освіти й науки України, пише Work.ua.

73% учителів розчаровує зарплата

Майже 69% опитаних педагогів задоволені рішенням працювати в освіті. Для 61% однією з головних причин вибору професії стало бажання працювати з дітьми.
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Водночас фінансові умови залишаються основним фактором незадоволення роботою. 73% учителів назвали низьку зарплату головною причиною розчарування в професії.
За даними дослідження, середня зарплата педагогів більш ніж на 30% нижча за середню в країні.
Через це понад 25% вчителів змушені додатково займатися репетиторством поза школою.
Серед інших чинників, які демотивують педагогів, — велика кількість паперової роботи та додаткові обов’язки.

Кар’єрне зростання часто зводиться до підвищення категорії

Для 47% учителів кар’єрне зростання насамперед пов’язане з підвищенням кваліфікаційної категорії.
Водночас автори дослідження звертають увагу на обмежену кількість інших професійних траєкторій, які могли б сприяти розвитку та утриманню фахівців у системі освіти.
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Проблеми із залученням кадрів починаються ще до виходу молодих спеціалістів на ринок праці: 19% студентів педагогічних спеціальностей уже планують у майбутньому змінити професійну сферу.
Дослідження фіксує нестачу вчителів фізики, математики, англійської мови та інформатики.
Також 22% учителів працюють без присвоєної кваліфікації «вчитель», а 51% директорів шкіл вважають відсутність педагогічної підготовки ризиком для якості викладання.
Раніше Finance.ua писав, що Верховна Рада ухвалила проєкт Державного бюджету на 2026 рік, у якому закладено підвищення заробітних плат педагогічним працівникам. Так, з 1 січня 2026 року зарплати педагогічних працівників зростуть на 30%, а з 1 вересня — ще на 20%.
За матеріалами:
Finance.ua
Середня зарплатаОсвіта
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