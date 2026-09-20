Як змінити роботу, залишившись у тій самій компанії Сьогодні 16:12 Кар’єрний план на 3 місяці: як змінити роботу, не змінюючи компанію, Фото: magnific

Незадоволення роботою не завжди означає, що потрібно шукати нового роботодавця. Іноді достатньо змінити характер завдань, отримати більше відповідальності або обговорити з керівником можливості професійного розвитку.

Фахівці budni.robota.ua склали тримісячний план, який допоможе перевірити, чи є перспективи зростання в нинішній компанії.

Визначте, що саме вас не влаштовує

Спочатку варто розібратися, що викликає незадоволення: бракує складніших завдань, визнання результатів, можливостей для розвитку чи, навпаки, стало занадто багато роботи.

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Складіть два списки: що в роботі вас влаштовує і що хотілося б змінити. Це допоможе визначити проблеми, які можна вирішити без звільнення.

Оберіть одну кар’єрну ціль

Не варто намагатися змінити все одночасно. Оберіть один пріоритет на найближчі три місяці. Це може бути перехід до складніших завдань, підготовка до розмови про перегляд зарплати, розвиток конкретних навичок або отримання нової зони відповідальності.

Ціль має бути конкретною, щоб наприкінці трьох місяців можна було оцінити результат.

Обговоріть плани з керівником

Керівник може не знати, що ви зацікавлені в складніших завданнях або хочете розвиватися в іншому напрямі. Тому варто прямо розповісти про свої професійні цілі та запитати, які можливості є в компанії.

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Під час розмови спробуйте домовитися про конкретні кроки й строки. Наприклад, це може бути участь у новому проєкті, навчання або поступове розширення обов’язків.

Спробуйте нове завдання

На другому місяці зосередьтеся на практиці. Візьміть завдання, яке виходить за межі звичних обов’язків і допомагає наблизитися до визначеної цілі.

Водночас розвиток не має перетворюватися на безплатне збільшення навантаження. Якщо нові обов’язки не дають досвіду, перспектив зростання чи зміни ролі, це варто обговорити з керівником.

Розвивайте потрібні навички

Для професійного зростання може бракувати не мотивації, а певних знань чи практичного досвіду. Визначте, які навички допоможуть досягти вашої мети, і спробуйте розвивати їх безпосередньо під час роботи.

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Якщо цікавить менеджмент, візьміть на себе координацію частини командної роботи. Для переходу в аналітику спробуйте працювати з даними або звітністю. Якщо хочете розвиватися в публічних комунікаціях, долучіться до підготовки презентацій чи виступів.

Це допоможе отримати практичний досвід та перевірити, чи справді вам цікавий новий напрям.

Фіксуйте результати

Записуйте нові завдання, завершені проєкти, отриманий зворотний зв’язок і домовленості з керівником. Через шість-вісім тижнів оцініть, що змінилося та чи наблизилися ви до своєї цілі.

Якщо прогрес невеликий, можна скоригувати план або повторно обговорити ситуацію з керівником.

Через три місяці вирішіть, що робити далі

Наприкінці третього місяця перевірте, чи стало більше цікавих завдань, чи виконуються домовленості та чи змінилося ваше ставлення до роботи.