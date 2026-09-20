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Дефіциту продуктів не буде, але ціни зростуть — експерт

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Вартість продуктів може зрости на 10-15%
Вартість продуктів може зрости на 10-15%, Фото: magnific
рф не зможе залишити Україну без продуктів, але ціни можуть зрости приблизно на 10−15%.
Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Дефіциту не буде, але ціни зростуть

«Що б ворог не намагався зробити, які б він не створював проблеми із бомбардуванням і знищенням, йому не вдасться залишити українців без продуктів харчування», — сказав експерт.
За його словами, продукти будуть, і не потрібно хвилюватися за те, що нам чогось не вистачатиме.
«Інша проблема, що удари по логістиці створюють труднощі з доставкою, і це призводить до певних затримок. Але сьогодні і виробник, і ритейл диверсифікуються з точки зору розміщення продукції, переходять від прямих постачань від виробника до ритейлу до магазину», — пояснив Марчук.
Водночас він додав, що ціни на продукти можуть зрости приблизно на 10−15%. Імпортна продукція також дорожчатиме.
Раніше Finance.ua писав, як повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, ціни на продукти зростатимуть по всій Україні, проте поки що немає передумов для здорожчання харчів більше, ніж в межах 2,5% через перебудову логістики торговельними мережами.
За матеріалами:
УНІАН
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