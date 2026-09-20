Дефіциту продуктів не буде, але ціни зростуть — експерт Сьогодні 09:16 Вартість продуктів може зрости на 10-15%, Фото: magnific

рф не зможе залишити Україну без продуктів, але ціни можуть зрости приблизно на 10−15%.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Дефіциту не буде, але ціни зростуть

«Що б ворог не намагався зробити, які б він не створював проблеми із бомбардуванням і знищенням, йому не вдасться залишити українців без продуктів харчування», — сказав експерт.

За його словами, продукти будуть, і не потрібно хвилюватися за те, що нам чогось не вистачатиме.

«Інша проблема, що удари по логістиці створюють труднощі з доставкою, і це призводить до певних затримок. Але сьогодні і виробник, і ритейл диверсифікуються з точки зору розміщення продукції, переходять від прямих постачань від виробника до ритейлу до магазину», — пояснив Марчук.

Водночас він додав, що ціни на продукти можуть зрости приблизно на 10−15%. Імпортна продукція також дорожчатиме.