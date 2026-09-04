Ціни на продукти: міністр розказав чого очікувати Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Ціни на продукти: міністр розказав чого очікувати

Ціни на продукти зростатимуть по всій Україні, проте поки що немає передумов для здорожчання харчів більше, ніж в межах 2,5% через перебудову логістики торговельними мережами.

Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН.

«Оновлення логістики може призвести до потенційного здорожчання в межах 2,5% вартості — це загальна макроцифра в національному масштабі. По певних продуктах воно може бути різним, але поки що ми оперуємо цифрою в 2,5%. Чи означає це, що можуть бути інші фактори, які можуть впливати на ціни? Можуть. Енергетика може впливати, щось інше», — пояснює урядовець.

Також міністр прокоментував можливість різкого здорожчання окремих груп товарів, зокрема, м’яса.

«Поки що ми, з точки зору щоденного моніторингу і інших факторів, не бачимо підстав для здорожчення на 20−30%. Але ситуація може змінюватись. Чи достатньо у нас на сьогодні виробництва всередині, в тому числі і кормової бази? Достатньо. Але чи впливає на собівартість кормової бази поточна ситуація, зокрема коливання на ринку пального? Впливає», — вказує Висоцький.

УНІАН За матеріалами:

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