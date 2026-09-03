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У Нью-Йорку вводять мораторій на ШІ для дітей у школах

Особисті фінанси
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У Нью-Йорку вводять мораторій на ШІ для дітей у школах
У Нью-Йорку вводять мораторій на ШІ для дітей у школах
Найбільший шкільний округ США запроваджує нові обмеження на використання штучного інтелекту та персональних пристроїв учнями.
Правила діятимуть у державних школах Нью-Йорка з початку навчального року 10 вересня та охоплять близько 600 тисяч дітей.
Про це повідомляє Bloomberg.
Для молодших школярів заборонять генеративний ШІ
Учням від дошкільного віку до 8 класу заборонять використовувати програми з генеративним штучним інтелектом, які безпосередньо взаємодіють із дітьми.
Чатботи-компаньйони при цьому заборонять для учнів усіх вікових груп.
«Технологічна індустрія хоче переконати нас, що рання освіта на базі ШІ не лише неминуча, а й необхідна. Ми так не вважаємо», — заявив мер Нью-Йорка Зохран Мамдані.
За його словами, місто запроваджує мораторій терміном на один рік, щоб окремо дослідити вплив генеративного штучного інтелекту на дітей.
У школах також скоротять екранний час
Нові правила передбачають не лише обмеження використання штучного інтелекту, а й скорочення часу, який учні проводять за персональними пристроями.
Для учнів 2 класу та молодших використання персональних пристроїв істотно обмежать.
Для дітей 3−5 класів рекомендуватимуть використовувати такі пристрої не більше 30 хвилин на день.
Для учнів 6−8 класів встановлять максимальний рекомендований час на рівні 45 хвилин на день.
Передбачені винятки
Водночас нові обмеження не будуть абсолютними.
Окремі пілотні програми із використанням штучного інтелекту проведуть серед старшокласників.
Також технології дозволять використовувати для учнів з інвалідністю, багатомовних дітей та в межах професійного навчання. Учителі й надалі зможуть застосовувати штучний інтелект для підготовки уроків та виконання адміністративної роботи.
За матеріалами:
Finance.ua
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