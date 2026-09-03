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Хто може оформити пільгу замість ветерана

Особисті фінанси
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Хто може оформити пільгу замість ветерана
Хто може оформити пільгу замість ветерана
Сам факт родинних відносин не дає автоматичного права звернутися із заявою замість пільговика. Для подання документів необхідна довіреність або документ, що підтверджує законне представництво.
Подати заяву на призначення пільги замість ветерана або іншої особи, яка має на неї право, може член сім’ї чи інший представник, але для цього необхідно підтвердити відповідні повноваження.

Хто може звернутися

Якщо ветеран або інша особа, яка має право на пільгу, не може звернутися особисто, документи може подати член сім’ї або інший представник, пояснив Житомирський обласний ТЦК та СП.
Для цього потрібно мати відповідні документи.
Якщо людина діє від імені пільговика, необхідна нотаріально посвідчена довіреність.
Законному представнику потрібно надати документ, що підтверджує офіційне представництво.
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Куди подавати заяву на пільгу

Заяву на призначення пільги на оплату житлово-комунальних послуг можна подати до Пенсійного фонду України кількома способами.
Зокрема, документи можна подати особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Також заяву можна надіслати поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду.
Онлайн подати заяву можна через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, якщо її подає сам пільговик або це можливо у конкретній ситуації.
Член сім’ї або представник також може звернутися за місцем проживання пільговика та подати документи, які підтверджують його повноваження.
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Раніше ми писали, які пільги мають учасники бойових дій та їхні сім’ї. Учасники бойових дій мають право на різні пільги. Це стосується не лише соціальних гарантій для них самих, а й низку прав та можливостей для його сім’ї.
За матеріалами:
Finance.ua
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