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Спадщина: в якому випадку майно отримає запасний спадкоємець

Особисті фінанси
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Спадщина: в якому випадку майно отримає запасний спадкоємець
Спадщина: в якому випадку майно отримає запасний спадкоємець
Якщо у заповіті зазначено лише одного спадкоємця, а він з певних причин не може або не хоче прийняти спадщину, у справу вступає загальна черга спадкоємців за законом.
Заповідач може заздалегідь передбачити інший варіант і призначити запасного спадкоємця.
Це пояснило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Підпризначення спадкоємця означає, що у заповіті разом з основним спадкоємцем одразу визначається інша особа, яка отримає спадщину, якщо основний спадкоємець не зможе або не захоче її прийняти.

Коли вступає в спадщину

Запасний спадкоємець може вступити у спадкування, якщо основний спадкоємець:
  • помер до відкриття спадщини, тобто раніше за спадкодавця;
  • відмовився від спадщини або не подав заяву нотаріусу у встановлений строк;
  • втратив право на спадкування за рішенням суду, зокрема через ухилення від допомоги заповідачу;
  • не виконав спеціальні умови, визначені у заповіті, наприклад щодо здобуття освіти.
Водночас підпризначення спадкоємця не слід плутати зі спадковою трансмісією.
Підпризначення застосовується, коли основний спадкоємець помер раніше спадкодавця. У такому випадку спадщина переходить до визначеного у заповіті запасного спадкоємця.
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Спадкова трансмісія застосовується в іншій ситуації: основний спадкоємець був живий на момент смерті спадкодавця, але помер після цього, не встигнувши прийняти спадщину протягом шести місяців.
Тоді право на прийняття спадщини переходить до спадкоємців померлого спадкоємця, а не до особи, яку було визначено у заповіті як «план Б».
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Нагадаємо, що треба знати спадкоємцю, аби не втратити право на спадкування. Згідно з Цивільним кодексом України, спадщина відкривається після смерті особи або в день, коли її оголошено померлою. У випадку, якщо протягом доби померли кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно щодо кожної з них. Те ж саме стосується ситуацій, коли вони загинули під час спільної небезпеки, наприклад, стихійного лиха чи аварії.
Раніше ми також писали, як оподатковується спадщина не від близьких родичів.
Водночас подарунок у вигляді майна, отриманий нерезидентом від резидента України підлягає оподаткуванню за тими самими правилами, що й спадщина (п. 174.6 ст. 174 ПКУ).
Якщо спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець — резидентом України, будь-який об’єкт спадщини чи подарунка оподатковується ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5%.
Обов’язок зі сплати податку та збору повністю покладається на самого спадкоємця-нерезидента.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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