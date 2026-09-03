Спадщина: в якому випадку майно отримає запасний спадкоємець

Нагадаємо, що треба знати спадкоємцю, аби не втратити право на спадкування.
Згідно з Цивільним кодексом України, спадщина відкривається після смерті особи або в день, коли її оголошено померлою. У випадку, якщо протягом доби померли кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно щодо кожної з них. Те ж саме стосується ситуацій, коли вони загинули під час спільної небезпеки, наприклад, стихійного лиха чи аварії.
Раніше ми також писали, як оподатковується спадщина не від близьких родичів.
Водночас подарунок у вигляді майна, отриманий нерезидентом від резидента України підлягає оподаткуванню за тими самими правилами, що й спадщина (п. 174.6 ст. 174 ПКУ).
Якщо спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець — резидентом України, будь-який об’єкт спадщини чи подарунка оподатковується ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5%.
Обов’язок зі сплати податку та збору повністю покладається на самого спадкоємця-нерезидента.