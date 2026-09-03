Спадщина: в якому випадку майно отримає запасний спадкоємець Сьогодні 14:07 — Особисті фінанси

Спадщина: в якому випадку майно отримає запасний спадкоємець

Якщо у заповіті зазначено лише одного спадкоємця, а він з певних причин не може або не хоче прийняти спадщину, у справу вступає загальна черга спадкоємців за законом.

Заповідач може заздалегідь передбачити інший варіант і призначити запасного спадкоємця.

Це пояснило Сумське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

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Підпризначення спадкоємця означає, що у заповіті разом з основним спадкоємцем одразу визначається інша особа, яка отримає спадщину, якщо основний спадкоємець не зможе або не захоче її прийняти.

Коли вступає в спадщину

Запасний спадкоємець може вступити у спадкування, якщо основний спадкоємець:

помер до відкриття спадщини, тобто раніше за спадкодавця;

відмовився від спадщини або не подав заяву нотаріусу у встановлений строк;

втратив право на спадкування за рішенням суду, зокрема через ухилення від допомоги заповідачу;

не виконав спеціальні умови, визначені у заповіті, наприклад щодо здобуття освіти.

Водночас підпризначення спадкоємця не слід плутати зі спадковою трансмісією.

Підпризначення застосовується, коли основний спадкоємець помер раніше спадкодавця. У такому випадку спадщина переходить до визначеного у заповіті запасного спадкоємця.

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Спадкова трансмісія застосовується в іншій ситуації: основний спадкоємець був живий на момент смерті спадкодавця, але помер після цього, не встигнувши прийняти спадщину протягом шести місяців.

Тоді право на прийняття спадщини переходить до спадкоємців померлого спадкоємця, а не до особи, яку було визначено у заповіті як «план Б».

смерті особи або в день, коли її оголошено померлою. У випадку, якщо протягом доби померли кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно щодо кожної з них. Те ж саме стосується ситуацій, коли вони загинули під час спільної небезпеки, наприклад, стихійного лиха чи аварії. Нагадаємо, що треба знати спадкоємцю , аби не втратити право на спадкування. Згідно з Цивільним кодексом України, спадщина відкривається після, коли її оголошено померлою. У випадку, якщо протягом доби померли кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно щодо кожної з них. Те ж саме стосується ситуацій, коли вони загинули під час спільної небезпеки, наприклад, стихійного лиха чи аварії.

Раніше ми також писали , як оподатковується спадщина не від близьких родичів.

Водночас подарунок у вигляді майна, отриманий нерезидентом від резидента України підлягає оподаткуванню за тими самими правилами, що й спадщина (п. 174.6 ст. 174 ПКУ).

Якщо спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець — резидентом України, будь-який об’єкт спадщини чи подарунка оподатковується ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5%.

Обов’язок зі сплати податку та збору повністю покладається на самого спадкоємця-нерезидента.

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