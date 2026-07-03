Спадщина чи подарунок від резидента нерезиденту (поясненння ДПС) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Спадщина чи подарунок від резидента нерезиденту (поясненння ДПС)

Подарунок у вигляді майна, отриманий нерезидентом від резидента України підлягає оподаткуванню за тими самими правилами, що й спадщина (п. 174.6 ст. 174 ПКУ).

Головні правила для нерезидентів пояснює Державна податкова служба України

Ставки

Якщо спадкоємець є нерезидентом, а спадкодавець — резидентом України, будь-який об’єкт спадщини чи подарунка оподатковується ПДФО за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 5%.

Хто сплачує

Обов’язок зі сплати податку та збору повністю покладається на самого спадкоємця-нерезидента.

Терміни сплати

Спадкоємець-нерезидент має сплатити податок та військовий збір до нотаріального оформлення майна, а у сільській місцевості — до оформлення документів уповноваженою особою органу місцевого самоврядування.

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Важливо

Без документа про повну сплату нотаріус (або посадова особа селищної ради) не видасть свідоцтво про право на спадщину чи договір дарування.

Куди та за якими реквізитами платити

Податок та військовий збір сплачується за місцем нотаріального оформлення спадщини чи договору дарування.

Для сплати податку використовується код бюджетної класифікації 11010501 — «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами, які не підлягають обов’язковому декларуванню».

Для сплати військового збору використовується код бюджетної класифікації 11011000 — «Військовий збір».

загальних підставах. Йдеться, зокрема, про майно, отримане від дядька, тітки, прабабусі, прадіда, двоюрідних братів і сестер, а також вітчима чи мачухи. Раніше Finance.ua писав , що спадщина, отримана від родичів не першого та другого ступеня спорідненості, оподатковується на. Йдеться, зокрема, про майно, отримане від дядька, тітки, прабабусі, прадіда, двоюрідних братів і сестер, а також вітчима чи мачухи.

До цього Finance.ua зазначав , що в Україні оновили підхід до укладення правочинів в інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей. Зміни спрямовані на спрощення оформлення майна на дітей.

Водночас спадкоємець повинен знати про час, місце відкриття спадщини, а також строки для подання заяви про її прийняття. Від цього залежить, чи зможе він успадкувати майно. Пропуск встановленого терміну може позбавити такого права, а відновлювати його доведеться через суд або за згодою інших спадкоємців.

Спадщина відкривається в день смерті особи або з моменту її офіційного оголошення померлою. Місцем відкриття спадщини зазвичай вважається останнє місце проживання спадкодавця.

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