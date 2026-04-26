В Україні спростили передачу майна дітям: що змінилося

В Україні змінили правила оформлення майна на дітей

В Україні оновили підхід до укладення правочинів в інтересах малолітніх і неповнолітніх дітей. Зміни спрямовані на спрощення оформлення майна на дітей. Відповідний закон № 4824-IX підписав Президент України. Нові правила набудуть чинності через місяць після опублікування.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Що змінилося в процедурі оформлення майна на дітей

Наразі, коли дитина безоплатно отримує майно у власність (наприклад, за договором дарування), нотаріуси повинні отримати від батьків чи інших законних представників попередній дозвіл органу опіки та піклування.

Відтепер ці правила змінюються — дозвіл органу опіки та піклування більше не потрібен. Проте обов’язковою залишається згода батьків дитини.

Спрощення стосується набуття дітьми права власності на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, майбутні об’єкти нерухомості, інше цінне майно, в тому числі транспортні засоби.

Як змінюються правила залежно від віку дитини

Малолітні діти (до 14 років) можуть самостійно вчиняти тільки дрібні побутові правочини, а угоди щодо нерухомості чи транспорту за них здійснюють батьки або законні представники. При цьому потрібна нотаріально засвідчена згода другого з батьків.

Неповнолітні (14−18 років) можуть підписувати договори самостійно, але обов’язково за нотаріально засвідченою згодою обох батьків.

Водночас правочин може бути вчинений без згоди одного із батьків (інших законних представників), якщо вони:

захоплені у полон або заручники;

інтерновані у нейтральні держави;

зникли безвісти за особливих обставин, визнані безвісно відсутніми;

проживають окремо від дитини протягом не менше шести місяців поспіль та не беруть участі у вихованні та утриманні дитини;

місце їх проживання невідоме.

У яких випадках дозвіл органу опіки все ще потрібен

Фахівці наголошують, дозвіл органу опіки і піклування не потрібен тільки у випадку, коли дитина набуває право власності на майно.

Якщо батьки мають намір відчужити майно, яке вже належить дитині (продати, обміняти чи передати в заставу), отримання дозволу органу опіки та піклування є обов’язковим.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.