0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

ТОП-5 порад для молоді щодо першої роботи

Особисті фінанси
208
Перша робота без досвіду: що варто знати молоді
Сьогодні для українському ринку праці є багато можливостей для молоді. Зокрема, понад половина вакансій доступні для кандидатів без досвіду роботи. За словами експертів, перша робота — це не лише про старт майбутньої кар’єри, а й про розвиток, самостійність, перші фінансові рішення, які формують майбутнє.
Фахівці «Фінкульту» розповідають, що потрібно знати про першу роботу.

1. Прокачуйте soft skills

Дедалі більше роботодавців звертають увагу на так звані «мʼякі навички», а не на наявність диплому. Комунікація, відповідальність та вміння працювати в команді часто стають вирішальними для кандидатів без досвіду.

2. Не бійтеся починати з нуля

За словами експертів, стартові позиції дають змогу навчитися, краще зрозуміти себе та здобути перші професійні навички. Кожен такий досвід є вкладом у ваше майбутнє.

3. Офіційна робота і податки

Підходьте до вибору роботодавця свідомо. Щодо карʼєрних можливостей можна дізнатися на ярмарках вакансій, які проводять заклади вищої освіти й центри зайнятості.
Також фахівці радять працювати офіційно — за трудовим договором. Це дає право на важливі суспільні блага: освіту, медицину, соціальний захист та можливість отримати податкову знижку.

4. Заощаджуйте кошти

Перші доходи варто одразу навчитися правильно розподіляти: частину — на витрати, частину — на заощадження.
Не обовʼязково починати з великих сум. Навіть відкладені 5−10% доходу допоможуть досягти фінансових цілей та сформувати резервний фонд на випадок неочікуваних витрат.

5. Навчання як ключ до зростання

Від вашої ініціативності, готовності вчитися та розвиватися залежить ваш фінансовий рівень. Окрім того, швидкі зміни на ринку праці вимагають постійного розвитку. Курси, практика та самонавчання підвищують конкурентоспроможність і відкривають нові кар’єрні можливості.
Раніше Finance.ua писав, що перша робота для підлітків є першою інвестицією у власну автономію. Саме вона формує звички, які визначатимуть фінансову поведінку в майбутньому. Тому є кілька базових речей, які варто пояснити на старті.
Розповідаємо, як навчити підлітка фінансовій дисципліні.
За матеріалами:
Персональні фінансиФінансові лайфхаки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems