Фінансові переваги студентського квитка

Які знижки надає студентський квиток

Студентський квиток дає реальну можливість заощаджувати на повсякденних витратах. Студенти можуть отримати знижки на подорожі країною, відвідування культурних заходів чи оплату сервісів.

Про це розповідає платформа з фінансової грамотності «Гаразд».

Які знижки надає студентський квиток

Транспорт. Студенти мають право на 50% знижки на залізничні квитки у плацкартні та загальні вагони, а також у вагони 2−3 класу міжміських та приміських поїздів у межах України.

Така ж пільга діє і в громадському транспорті — автобусах, трамваях, тролейбусах і метро.

Культурні та розважальні заходи. Студентський квиток може забезпечити знижку на квитки у театри, галереї, музеї, кінотеатри і т.д. Водночас розмір знижок залежить від закладу та може включати обмеження по датах, часу або кількості квитків.

Стримінгові платформи. Окремі компанії пропонують спеціальні тарифи для молоді, що дозволяє економити на цифрових послугах.

Серед переваг студентського квитка також виділяють:

знижки на абонементи у спортзалах і фітнес-центрах;

безкоштовні можливості на різних освітніх платформах;

спеціальні тарифи від мобільних операторів.

Як студентам ефективно користуватися знижками

Експерти радять завжди мати при собі студентський квиток (фізичний або в застосунку «Дія»), заздалегідь перевіряти умови акцій і не соромитися уточнювати про наявність знижок.

До цього Finance.ua зазначав, що бюджет студента часто є обмеженим, а витрат — багато. Саме тому стипендію чи дохід потрібно вміти розподілити так, щоб коштів вистачало на життя, розваги, і обовʼязково на заощадження. У цьому допоможе правило 50/30/20.

