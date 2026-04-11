Як студенту керувати грошима: правило 50/30/20 Сьогодні 12:17 — Особисті фінанси

Бюджет студента часто є обмеженим, а витрат — багато. Саме тому стипендію чи дохід потрібно вміти розподілити так, щоб коштів вистачало на життя, розваги, і обовʼязково на заощадження. У цьому допоможе правило 50/30/20.

Про це пишуть фахівці «Фінкульту».

Як працює правило 50/30/20

50% - потреби

Складіть список обовʼязкових витрат та відкладіть на них 50% від доходу.

Сюди входять витрати на житло, їжу, транспорт, зв’язок — усе, що необхідно для базового комфорту.

30% - дозвілля

30% доходу можна спрямувати на бажання і розваги — відвідування кафе, кіно, хобі чи покупки для себе.

Проте, як зазначають експерти, важливо навчитися балансувати «хочу» та «потрібно».

20% - заощадження

Останні 20% йдуть на заощадження, формуючи резервний фонд або накопичення на великі цілі.

Для більшої мотивації варто визначити мету, якої ви хочете досягнути, наприклад подорож чи новий гаджет.

Також наявність фінансової подушки знижує рівень стресу у непередбачуваних ситуаціях, як от поломка телефону чи втрата роботи.

Фахівці наголошують, студентський бюджет — це не про обмеження, а про контроль і відповідальність. Коли ви вмієте керувати грошима — вони працюють на вас.

