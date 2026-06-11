Студенти ВПО можуть отримувати соціальну стипендію — суми та умови Сьогодні 17:28 — Особисті фінанси

Студентка ЗВО

Студенти з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються за державним замовленням, мають право на соціальну стипендію.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

У 2026 році її розмір становить 1180 грн на місяць для студентів закладів вищої освіти та 890 грн для студентів закладів фахової передвищої освіти.

Виплати нараховуються до завершення навчання, але не довше, ніж до досягнення студентом 23-річного віку.

Хто може претендувати на виплати

Соціальну стипендію можуть отримати студенти, які мають статус ВПО та перемістилися з територій, де ведуться бойові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією.

Також право на допомогу мають особи, чиє житло було знищене або пошкоджене внаслідок війни до непридатного для проживання стану.

Серед інших умов отримання виплат:

навчання за державним замовленням;

відсутність академічної заборгованості та незадовільних оцінок;

включення до рейтингу успішності;

відсутність академічної відпустки;

для студентів університетів — навчання за денною формою;

для студентів коледжів — за денною або дуальною формою навчання.

Для першокурсників соціальна стипендія призначається автоматично до завершення першого семестру навчання.

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Які документи необхідні

Для оформлення виплат студенту потрібно подати до закладу освіти письмову або електронну заяву.

До заяви необхідно додати копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ІПН) та документа, який підтверджує право на пільгу.

Водночас студенти, які мають право одночасно на соціальну та академічну стипендії, повинні обрати один із видів виплат. Виняток передбачений лише для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть отримувати обидві стипендії одночасно.

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