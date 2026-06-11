Віддалена робота: 10 вакансій без прив’язки до офісу
Шукаєте роботу без прив’язки до офісу? У червні українські компанії активно наймають працівників на дистанційний формат роботи, пропонуючи гнучкий графік та можливість працювати з будь-якої точки світу. Ділимося добіркою віддалених вакансій від robota.ua.
Middle Sales Manager у Laba Group
📍 Віддалено
Міжнародна українська EdTech-компанія та міжнародна бізнес-школа запрошує кандидатів із досвідом B2C-продажів від двох років, знанням технік продажів і навичками роботи із запереченнями.
Фахівець працюватиме з вхідними лідами, консультуватиме клієнтів щодо освітніх програм, розвиватиме відносини з наявною базою клієнтів та пропонуватиме релевантні продукти, вестиме CRM-систему (HubSpot).
Сценарист на YouTube-канал у Unicorn Media
📍 Віддалено
Майбутній фахівець аналізуватиме актуальні тренди, генеруватиме ідеї для роликів, писатиме сценарії та тексти для озвучування, а також братиме участь в обговоренні контенту разом із командою.
Обов’язковою умовою є досвід роботи у сценарній сфері.
На кандидатів чекає виконання тестового завдання.
Фахівець з підтримки торгових програм у «Philip Morris Україна»
📍 Віддалено
До обов’язків на цій посаді входитиме комунікація з торговими партнерами, проведення телефонних консультацій, збір і аналіз інформації про торгові точки, контроль виконання програм залучення споживачів та робота з комерційними системами компанії.
Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, техніку для виконання завдань, конкурентну заробітну плату та розширений соціальний пакет.
Проєкт діятиме до кінця 2026 року з можливістю продовження.
Бухгалтер на ділянку нарахування заробітної плати в EY
📍 Віддалено/офіс у Києві
Компанія шукає кандидатів із досвідом роботи від 1 року, знанням бухгалтерського обліку та обліку заробітної плати, впевненим володінням 1С та Excel, а також англійською мовою на рівні не нижче B1.
Серед переваг — гнучкий графік, система преміювання, компенсація професійної сертифікації, корпоративні курси англійської, доступ до міжнародних навчальних платформ та програми підтримки ментального здоров’я.
Фахівець з документообігу у Корпорація «Біосфера»
📍 Віддалено/неповна зайнятість
Виробник і дистрибютор товарів для дому та гігієни пропонує віддалену вакансію.
Анонсовані завдання — ведення клієнтської бази, робота з реєстрами рахунків, актів і додаткових угод, оформлення документів у системі 1С, контроль оплат та перевірка цін у замовленнях. Досвід роботи не є обов’язковим.
Особливістю вакансії є відкритість до співпраці з людьми з інвалідністю за наявності відповідних документів.
PPC-спеціаліст, таргетолог у Eva.ua
📍 Віддалено/офіс у Дніпрі
Фахівець відповідатиме за запуск, ведення та оптимізацію рекламних кампаній у Meta Ads, братиме участь у розвитку реклами в TikTok Ads, розроблятиме рекламні підходи і гіпотези під різні категорії товарів, аналізуватиме ефективність кампаній за ключовими маркетинговими показниками.
Компанія очікує від кандидатів щонайменше 1 рік досвіду роботи з Meta Ads, розуміння принципів performance-маркетингу та навички роботи з аналітикою.
Стажер у комерційний відділ у Limagrain Ukraine
📍 Віддалено/гібридний формат (Київ)
Роботодавець — міжнародна аграрна компанія, що спеціалізується на селекції насіння польових культур та впровадженні сучасних агротехнологічних рішень для сільського господарства.
Запрошують студентів і випускників на стажування у комерційному відділі для роботи з цифровою платформою Agritily, яка використовується для супутникового моніторингу посівів і управління польовими даними.
Роботодавець розглядає кандидатів без досвіду роботи. Важливими є впевнене володіння Excel, уважність до деталей, комунікаційні навички та бажання розвиватися у сфері агротехнологій. Базове розуміння ГІС (геоінформаційних систем) буде перевагою.
Стажування передбачає тимчасовий контракт з липня по листопад 2026 року.
SMM-менеджер в «Орісіл-Фарм»
📍 Віддалено/офіс у Києві
Фахівець на посаді відповідатиме за повний цикл ведення Instagram і TikTok: від створення контент-плану та підготовки креативів до публікації контенту, комунікації з аудиторією та аналізу результатів.
Шукають кандидатів з досвідом ведення комерційних сторінок, знанням сучасних механік соцмереж і базовими навичками відеомонтажу.
Молодший (а) аудитор (ка) у Deloitte
📍 Віддалено/гібридний формат у Тернополі
Роботодавець — компанія, що надає професійні послуги в галузі аудиту, консалтингу, корпоративних фінансів, управління ризиками, а також податкових та юридичних послуг.
Це стартова позиція з повноцінним навчанням з нуля протягом 4 тижнів, під час якого кандидат (ка) долучиться до перевірки фінансової звітності, збору та аналізу даних для аудиту, участі в інвентаризаціях і взаємодії з клієнтами.
Вакансія передбачає старт роботи у листопаді.
C&B Specialist у D. Service (ДТЕК)
📍 Віддалено/гібридний формат (Київ)
Партнер Групи ДТЕК з надання комплексного експертного сервісу та консалтингу шукає фахівця, який займатиметься підготовкою та контролем бюджету на персонал, супроводом програм добровільного медичного страхування, адмініструванням процесів за напрямком пільг та компенсацій, підготовкою аналітичної звітності, а також участю у процесах грейдування посад і HR-проєктах.
Кандидату необхідний досвід у сфері C&B або HR від 2 років, розуміння систем оплати праці та мотивації, знання трудового законодавства, а також впевнене володіння Excel і PowerPoint.
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