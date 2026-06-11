Віддалена робота: 10 вакансій без прив’язки до офісу Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

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Шукаєте роботу без прив’язки до офісу? У червні українські компанії активно наймають працівників на дистанційний формат роботи, пропонуючи гнучкий графік та можливість працювати з будь-якої точки світу. Ділимося добіркою віддалених вакансій від robota.ua.

Middle Sales Manager у Laba Group

📍 Віддалено

Міжнародна українська EdTech-компанія та міжнародна бізнес-школа запрошує кандидатів із досвідом B2C-продажів від двох років, знанням технік продажів і навичками роботи із запереченнями.

Фахівець працюватиме з вхідними лідами, консультуватиме клієнтів щодо освітніх програм, розвиватиме відносини з наявною базою клієнтів та пропонуватиме релевантні продукти, вестиме CRM-систему (HubSpot).

Сценарист на YouTube-канал у Unicorn Media

📍 Віддалено

Майбутній фахівець аналізуватиме актуальні тренди, генеруватиме ідеї для роликів, писатиме сценарії та тексти для озвучування, а також братиме участь в обговоренні контенту разом із командою.

Обов’язковою умовою є досвід роботи у сценарній сфері.

На кандидатів чекає виконання тестового завдання.

Фахівець з підтримки торгових програм у «Philip Morris Україна»

📍 Віддалено

До обов’язків на цій посаді входитиме комунікація з торговими партнерами, проведення телефонних консультацій, збір і аналіз інформації про торгові точки, контроль виконання програм залучення споживачів та робота з комерційними системами компанії.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, техніку для виконання завдань, конкурентну заробітну плату та розширений соціальний пакет.

Проєкт діятиме до кінця 2026 року з можливістю продовження.

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Бухгалтер на ділянку нарахування заробітної плати в EY

📍 Віддалено/офіс у Києві

Компанія шукає кандидатів із досвідом роботи від 1 року, знанням бухгалтерського обліку та обліку заробітної плати, впевненим володінням 1С та Excel, а також англійською мовою на рівні не нижче B1.

Серед переваг — гнучкий графік, система преміювання, компенсація професійної сертифікації, корпоративні курси англійської, доступ до міжнародних навчальних платформ та програми підтримки ментального здоров’я.

Фахівець з документообігу у Корпорація «Біосфера»

📍 Віддалено/неповна зайнятість

Виробник і дистрибютор товарів для дому та гігієни пропонує віддалену вакансію

Анонсовані завдання — ведення клієнтської бази, робота з реєстрами рахунків, актів і додаткових угод, оформлення документів у системі 1С, контроль оплат та перевірка цін у замовленнях. Досвід роботи не є обов’язковим.

Особливістю вакансії є відкритість до співпраці з людьми з інвалідністю за наявності відповідних документів.

PPC-спеціаліст, таргетолог у Eva.ua

📍 Віддалено/офіс у Дніпрі

Фахівець відповідатиме за запуск, ведення та оптимізацію рекламних кампаній у Meta Ads, братиме участь у розвитку реклами в TikTok Ads, розроблятиме рекламні підходи і гіпотези під різні категорії товарів, аналізуватиме ефективність кампаній за ключовими маркетинговими показниками.

Компанія очікує від кандидатів щонайменше 1 рік досвіду роботи з Meta Ads, розуміння принципів performance-маркетингу та навички роботи з аналітикою.

Стажер у комерційний відділ у Limagrain Ukraine

📍 Віддалено/гібридний формат (Київ)

Роботодавець — міжнародна аграрна компанія, що спеціалізується на селекції насіння польових культур та впровадженні сучасних агротехнологічних рішень для сільського господарства.

Запрошують студентів і випускників на стажування у комерційному відділі для роботи з цифровою платформою Agritily, яка використовується для супутникового моніторингу посівів і управління польовими даними.

Роботодавець розглядає кандидатів без досвіду роботи. Важливими є впевнене володіння Excel, уважність до деталей, комунікаційні навички та бажання розвиватися у сфері агротехнологій. Базове розуміння ГІС (геоінформаційних систем) буде перевагою.

Стажування передбачає тимчасовий контракт з липня по листопад 2026 року.

SMM-менеджер в «Орісіл-Фарм»

📍 Віддалено/офіс у Києві

Фахівець на посаді відповідатиме за повний цикл ведення Instagram і TikTok: від створення контент-плану та підготовки креативів до публікації контенту, комунікації з аудиторією та аналізу результатів.

Шукають кандидатів з досвідом ведення комерційних сторінок, знанням сучасних механік соцмереж і базовими навичками відеомонтажу.

Молодший (а) аудитор (ка) у Deloitte

📍 Віддалено/гібридний формат у Тернополі

Роботодавець — компанія, що надає професійні послуги в галузі аудиту, консалтингу, корпоративних фінансів, управління ризиками, а також податкових та юридичних послуг.

Це стартова позиція з повноцінним навчанням з нуля протягом 4 тижнів, під час якого кандидат (ка) долучиться до перевірки фінансової звітності, збору та аналізу даних для аудиту, участі в інвентаризаціях і взаємодії з клієнтами.

Вакансія передбачає старт роботи у листопаді.

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C&B Specialist у D. Service (ДТЕК)

📍 Віддалено/гібридний формат (Київ)

Партнер Групи ДТЕК з надання комплексного експертного сервісу та консалтингу шукає фахівця , який займатиметься підготовкою та контролем бюджету на персонал, супроводом програм добровільного медичного страхування, адмініструванням процесів за напрямком пільг та компенсацій, підготовкою аналітичної звітності, а також участю у процесах грейдування посад і HR-проєктах.

Кандидату необхідний досвід у сфері C&B або HR від 2 років, розуміння систем оплати праці та мотивації, знання трудового законодавства, а також впевнене володіння Excel і PowerPoint.

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