Більшість українців не мають заощаджень — результати опитування
Понад 60% українців протягом останніх двох років не робили заощаджень.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber.
Чи вдається українцям відкладати гроші
Результати опитування показали, що 62% українців не робили заощаджень протягом останніх двох років. Натомість 13% опитаних відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) — намагається відкладати, але не систематично.
Частка українців, яким вдається робити заощадження, впала на 6 відсоткових пунктів — з 44% у 2024 році до 38% у 2026 році.
На питання «Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?» відповіді розподілилися так:
- Ні: раніше вдавалося, проте зараз не маю такої можливості — 33% (16% у 2024 році);
- Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 25% (32% у 2024 році);
- Ні, як раніше, так і зараз не маю заощаджень — 15% (21% у 2024 році);
- Останні кілька років не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 14% (19% у 2024 році);
- Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 13% (12% у 2024 році).
Де українці зберігають заощадження
Українці, яким вдається відкладати, також розповіли, де зберігають заощадження.
46% опитаних зберігають готівку вдома, 13% — мають рахунок у банку. Відповіді на питання «Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?» розподілилися так:
- Готівка вдома — 46% (53% у 2024 році);
- Рахунок у банку — 13% (10% у 2024 році);
- Депозит під відсоток у банку — 9% (5% у 2024 році);
- Тримаю в нерухомості — 2% (1% у 2024 році);
- Криптовалюта — 1% (2% у 2024 році);
- Облігації чи інші цінні папери — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році);
- Цінні метали — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році);
- Всього потроху — 13% (14% у 2024 році);
- Інше — 14% (13% у 2024 році).
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що першим кроком для людини, яка не має фінансової подушки, має стати створення резервного фонду. Як тільки з’являється думка про заощадження, саме цей фонд має бути в пріоритеті. Для того, щоб почати відкладати гроші, необхідно проаналізувати свої фінансові потоки:
- ведення бюджету: чітке розуміння рівня доходів та витрат;
- оптимізація: якщо витрати перевищують доходи, необхідно переглянути статтю видатків;
- маленькі кроки: починати можна навіть з 1−5% від доходу, поступово збільшуючи цю частку.
Психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.
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