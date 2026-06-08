Більшість українців не мають заощаджень — результати опитування Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Тільки 13% опитаних відкладають з кожної заробітної плати

Понад 60% українців протягом останніх двох років не робили заощаджень.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber

Чи вдається українцям відкладати гроші

Результати опитування показали, що 62% українців не робили заощаджень протягом останніх двох років. Натомість 13% опитаних відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий (25%) — намагається відкладати, але не систематично.

Частка українців, яким вдається робити заощадження, впала на 6 відсоткових пунктів — з 44% у 2024 році до 38% у 2026 році.

На питання «Чи робили ви заощадження протягом останніх двох років?» відповіді розподілилися так:

Ні: раніше вдавалося, проте зараз не маю такої можливості — 33% (16% у 2024 році);

Так, намагаюся відкладати, але не систематично — 25% (32% у 2024 році);

Ні, як раніше, так і зараз не маю заощаджень — 15% (21% у 2024 році);

Останні кілька років не тільки не відкладаю, а й витрачаю заощаджене — 14% (19% у 2024 році);

Так, відкладаю з кожної заробітної плати — 13% (12% у 2024 році).

Де українці зберігають заощадження

Українці, яким вдається відкладати, також розповіли, де зберігають заощадження.

46% опитаних зберігають готівку вдома, 13% — мають рахунок у банку. Відповіді на питання «Якщо вдається відкладати, де зберігаєте заощадження?» розподілилися так:

Готівка вдома — 46% (53% у 2024 році);

Рахунок у банку — 13% (10% у 2024 році);

Депозит під відсоток у банку — 9% (5% у 2024 році);

Тримаю в нерухомості — 2% (1% у 2024 році);

Криптовалюта — 1% (2% у 2024 році);

Облігації чи інші цінні папери — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році);

Цінні метали — 1% (стільки ж, скільки й у 2024 році);

Всього потроху — 13% (14% у 2024 році);

Інше — 14% (13% у 2024 році).

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що першим кроком для людини, яка не має фінансової подушки, має стати створення резервного фонду. Як тільки з’являється думка про заощадження, саме цей фонд має бути в пріоритеті. Для того, щоб почати відкладати гроші, необхідно проаналізувати свої фінансові потоки:

ведення бюджету: чітке розуміння рівня доходів та витрат;

оптимізація: якщо витрати перевищують доходи, необхідно переглянути статтю видатків;

маленькі кроки: починати можна навіть з 1−5% від доходу, поступово збільшуючи цю частку.

Психологічно комфортною нормою вважається 10% від будь-якого доходу. Ця сума зазвичай не створює відчутного тиску на рівень життя, незалежно від розміру заробітку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.