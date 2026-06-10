Більшість українців заробляють до 15 тис. грн, але хочуть удвічі більше — опитування Сьогодні 13:04 — Особисті фінанси

Найбільша частка опитаних назвала комфортним рівнем доходу суму від 25 тис. до 50 тис. грн на місяць.

Більшість українців мають щомісячний дохід до 15 тис. грн на одного дорослого члена родини. Водночас комфортним рівнем доходу вони вважають значно вищі суми — переважно від 25 тис. до 50 тис. грн.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

Більшість українців заробляють до 15 тис. грн на місяць

Згідно з результатами опитування, 59,2% респондентів повідомили, що їхній щомісячний дохід не перевищує 15 тис. грн. Ще 18,7% опитаних мають дохід у межах від 15 тис. до 25 тис. грн, а 11,3% — від 25 001 до 50 тис. грн.

Доходи понад 50 тис. грн мають менш як 5% респондентів. Зокрема, 2,8% отримують від 50 001 до 70 тис. грн, 1,2% — від 70 001 до 100 тис. грн, а понад 100 тис. грн заробляють менш як 1% опитаних.

Не надали відповіді на це запитання 5,9% респондентів.

Який дохід українці вважають комфортним

Найбільша частка опитаних (33,6%) назвала комфортним рівнем доходу суму від 25 тис. до 50 тис. грн на місяць.

Ще 24,4% респондентів вважають достатнім дохід у межах від 15 тис. до 25 тис. грн, а 18,5% — від 50 тис. до 70 тис. грн. Лише 9,5% опитаних зазначили, що можуть комфортно жити на суму до 15 тис. грн.

Водночас 7,4% респондентів назвали комфортним дохід від 70 тис. до 100 тис. грн, 2,5% — від 100 001 до 150 тис. грн, а 1,9% — понад 150 тис. грн.

Не змогли визначитися з відповіддю 2,2% опитаних.

Оцінка щомісячного доходу на одного дорослого члена родини, Інфографіка: «Слово і діло»

Найвищі фінансові очікування у жителів Києва

Соціально-демографічні відмінності загалом не є різкими. Жінки дещо частіше за чоловіків називають комфортним дохід 25 000−50 000 грн (35,8% проти 31%), тоді як чоловіки трохи частіше обирають вищі діапазони. Найвищі фінансові очікування фіксуються у віковій групі 45−54 роки, де частіше називають 50 000−100 000 грн як комфортний рівень.

Регіонально найбільші запити традиційно мають жителі Києва: вони рідше погоджуються на 15 000−25 000 грн і частіше обирають 70 000−100 000 грн (13,1% проти середніх 7,4%). Натомість у центральних областях частіше погоджуються на нижчий діапазон 15 000−25 000 грн. На сході нижчою є частка тих, хто орієнтується на 70 000−100 000 грн, і вищою — тих, хто вагається з відповіддю.

Визначення рівня щомісячного доходу на одного дорослого члена родини, Інфографіка: «Слово і діло»

Чим менший населений пункт, тим нижчі доходи та очікування

У розрізі типів населених пунктів простежується чітка залежність: чим менше місто, тим нижчі як доходи, так і фінансові очікування. У Києві та обласних центрах 38,7% респондентів називають комфортним дохід 25 000−50 000 грн, а 9,4% - 70 000−100 000 грн.

У невеликих містах і селищах частка людей з доходом до 15 000 грн зростає до 65,1%, але навіть там найбільш популярним комфортним рівнем залишається 25 000−50 000 грн.

У сільській місцевості зафіксовано найнижчі доходи: 69,5% мають до 15 000 грн. Водночас саме тут частіше готові вважати комфортними і нижчі суми — до 15 000 грн або 15 000−25 000 грн, а найбажанішим для них є діапазон від 15 000 до 25 000 гривень (32,1% проти 24,4% загалом). Натомість планка у 25 001−50 000 гривень, яка є лідером у містах, для респондентів з сіл є значно менш актуальною (лише 22,7% проти 33,6% загалом).

Аналіз щомісячних доходів, що припадають на одного дорослого члена сім’ї, Інфографіка: «Слово і діло»

Загалом дослідження демонструє суттєвий розрив між реальними доходами та уявленнями про фінансовий комфорт. Для більшості українців бажаний рівень заробітку щонайменше у півтора-два рази перевищує поточний дохід.

Так, серед найменш забезпечених респондентів лише 14,5% вважають свій дохід до 15 000 грн комфортним, тоді як більшість орієнтується на 15 000−50 000 грн. Подібна тенденція зберігається і в групі з доходом 15 000−25 000 грн, де лише 16,9% задоволені поточним рівнем, а 43,2% прагнуть до 25 000−50 000 грн.

Натомість повний збіг реального та комфортного доходу частіше фіксується серед тих, хто вже заробляє 25 001−50 000 грн — понад половина з них (51,2%) вважають цей рівень достатнім.

Слово і Діло За матеріалами:

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