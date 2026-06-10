Більшість українців заробляють до 15 тис. грн, але хочуть удвічі більше — опитування
Більшість українців мають щомісячний дохід до 15 тис. грн на одного дорослого члена родини. Водночас комфортним рівнем доходу вони вважають значно вищі суми — переважно від 25 тис. до 50 тис. грн.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».
Більшість українців заробляють до 15 тис. грн на місяць
Згідно з результатами опитування, 59,2% респондентів повідомили, що їхній щомісячний дохід не перевищує 15 тис. грн. Ще 18,7% опитаних мають дохід у межах від 15 тис. до 25 тис. грн, а 11,3% — від 25 001 до 50 тис. грн.
Доходи понад 50 тис. грн мають менш як 5% респондентів. Зокрема, 2,8% отримують від 50 001 до 70 тис. грн, 1,2% — від 70 001 до 100 тис. грн, а понад 100 тис. грн заробляють менш як 1% опитаних.
Не надали відповіді на це запитання 5,9% респондентів.
Який дохід українці вважають комфортним
Найбільша частка опитаних (33,6%) назвала комфортним рівнем доходу суму від 25 тис. до 50 тис. грн на місяць.
Ще 24,4% респондентів вважають достатнім дохід у межах від 15 тис. до 25 тис. грн, а 18,5% — від 50 тис. до 70 тис. грн. Лише 9,5% опитаних зазначили, що можуть комфортно жити на суму до 15 тис. грн.
Водночас 7,4% респондентів назвали комфортним дохід від 70 тис. до 100 тис. грн, 2,5% — від 100 001 до 150 тис. грн, а 1,9% — понад 150 тис. грн.
Не змогли визначитися з відповіддю 2,2% опитаних.
Найвищі фінансові очікування у жителів Києва
Соціально-демографічні відмінності загалом не є різкими. Жінки дещо частіше за чоловіків називають комфортним дохід 25 000−50 000 грн (35,8% проти 31%), тоді як чоловіки трохи частіше обирають вищі діапазони. Найвищі фінансові очікування фіксуються у віковій групі 45−54 роки, де частіше називають 50 000−100 000 грн як комфортний рівень.
Регіонально найбільші запити традиційно мають жителі Києва: вони рідше погоджуються на 15 000−25 000 грн і частіше обирають 70 000−100 000 грн (13,1% проти середніх 7,4%). Натомість у центральних областях частіше погоджуються на нижчий діапазон 15 000−25 000 грн. На сході нижчою є частка тих, хто орієнтується на 70 000−100 000 грн, і вищою — тих, хто вагається з відповіддю.
Чим менший населений пункт, тим нижчі доходи та очікування
У розрізі типів населених пунктів простежується чітка залежність: чим менше місто, тим нижчі як доходи, так і фінансові очікування. У Києві та обласних центрах 38,7% респондентів називають комфортним дохід 25 000−50 000 грн, а 9,4% - 70 000−100 000 грн.
У невеликих містах і селищах частка людей з доходом до 15 000 грн зростає до 65,1%, але навіть там найбільш популярним комфортним рівнем залишається 25 000−50 000 грн.
У сільській місцевості зафіксовано найнижчі доходи: 69,5% мають до 15 000 грн. Водночас саме тут частіше готові вважати комфортними і нижчі суми — до 15 000 грн або 15 000−25 000 грн, а найбажанішим для них є діапазон від 15 000 до 25 000 гривень (32,1% проти 24,4% загалом). Натомість планка у 25 001−50 000 гривень, яка є лідером у містах, для респондентів з сіл є значно менш актуальною (лише 22,7% проти 33,6% загалом).
Загалом дослідження демонструє суттєвий розрив між реальними доходами та уявленнями про фінансовий комфорт. Для більшості українців бажаний рівень заробітку щонайменше у півтора-два рази перевищує поточний дохід.
Так, серед найменш забезпечених респондентів лише 14,5% вважають свій дохід до 15 000 грн комфортним, тоді як більшість орієнтується на 15 000−50 000 грн. Подібна тенденція зберігається і в групі з доходом 15 000−25 000 грн, де лише 16,9% задоволені поточним рівнем, а 43,2% прагнуть до 25 000−50 000 грн.
Натомість повний збіг реального та комфортного доходу частіше фіксується серед тих, хто вже заробляє 25 001−50 000 грн — понад половина з них (51,2%) вважають цей рівень достатнім.
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