ТОП-10 туристичних напрямків, що набрали найбільше негативних відгуків туристів Сьогодні 18:00 — Світ

ТОП-10 туристичних напрямків, що набрали найбільше негативних відгуків туристів

Експерти назвали місця, що найбільше розчарували туристів. Так, нове дослідження Radical Storage, глобальної мережі сховищ для багажу, показує, що найбільш невтішним місцем є Alton Towers в Англії, за ним йдуть Georgia Aquarium та Horseshoe Casino, обидва в Сполучених Штатах.

Алтон Тауерс, Велика Британія

Другий рік поспіль у рейтингу Radical Storage Alton Towers в англійському графстві Стаффордшир фігурує як найневтішніша туристична пам’ятка світу.

Більше третини (38,2%) відгуків про тематичні парки описують негативний досвід, багато хто згадує про переповненість та низьке співвідношення ціни та якості.

Alton Towers реєструє найвищий відсоток відгуків, які скаржаться саме на співвідношення ціни та якості — 15% порівняно із середнім показником дослідження 1,3%.

Найбільше відвідувачів розчаровують не самі атракціони, а обслуговування клієнтів, а також інформація про квитки, яку багато хто вважає оманливою, та очікування необхідності доплачувати, починаючи від дорогої їжі та напоїв і закінчуючи доступом до різних зон парку.

Акваріум Джорджії, Атланта, США

Акваріум Джорджії в Атланті є домівкою для десятків тисяч морських істот, але це також друга найневтішніша туристична пам’ятка у списку.

Дослідження показує, що 19,6% відгуків містять негативні слова, тоді як 10% відвідувачів описують його як переповнений або з проблемами доступу, а 6,2% вважають, що досвід не пропонує гарного співвідношення ціни та якості.

Казино «Підкова», Луїзіана, США

Також на Глибокому Півдні Сполучених Штатів, у Луїзіані, розташоване міське казино Horseshoe Casino з настільними іграми, ігровими автоматами та покером, а також численними закладами харчування, включаючи стейк-хаус та цілодобовий бургер-бар.

Незважаючи на широкий асортимент пропозицій, 18,6% відвідувачів залишили відгуки, згадавши негативний досвід.

У 16,6% цих відгуків з’являлися такі слова та вирази, як «нудний», «зламаний», «переоцінений» або «потребує реставрації», що свідчить про те, що пам’ятка далеко не виправдовує своєї репутації.

Széchenyi Spa, Будапешт, Угорщина

Термальні купальні Сечені в Будапешті, столиці Угорщини, є найбільшими лікувальними термальними купальнями в Європі та місцем, яке обов’язково варто відвідати багатьом мандрівникам, але не всі цінують їхню красу.

Згідно з дослідженням, 16,6% тих, хто залишив відгук про спа-центр, мали негативний досвід.

Основні скарги стосуються переповненості та доступності, що згадується у 7,2% усіх відгуків, порівняно із середнім показником 2,1%.

Акваріум Ріплі в Канаді, Торонто

Біля підніжжя вежі CN Tower у Торонто, у Канадському акваріумі Ріплі розташований найбільший у країні критий акваріум з понад 20 000 водних тварин та інтерактивними експонатами.

Незважаючи на це, 16% відвідувачів залишили негативний відгук, а 9,6% згадали про проблеми з переповненістю, що робить його третім найгіршим рейтингом у цій категорії.

5% відгуків вказали, що акваріум не пропонує найкращого співвідношення ціни та якості.

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